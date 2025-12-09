Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Luis Arzuaga al pie del belén de madera que cada Navidad monta en el puerto de Udana, a escasos metros del mirador.

Roban el belén silvestre colocado altruistamente por el legazpiarra José Luis Arzuaga en Udana

Cuatro días después de haberlo instalado, como cada Navidad desde 2006, se acercó a disfrutar del resultado y se llevó el disgusto; espera rehacerlo

Cristina Limia

Cristina Limia

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:54

Comenta

El gozo de un gesto altruista se tornó en disgustó para José Luis Arzuaga cuando, el lunes, visitó el bonito belén de madera que desde ... 2006 coloca cada Navidad en Udana para el disfrute de los miles de conductores, pasajeros y ciclistas que circulan por el puerto que une Legazpi con Oñati. Indignación y pena se mezclaron en la boca de su estómago al comprobar que las tres figuras del maravilloso pesebre creado en medio de la naturaleza, con un San José de 35 centímetros de altura, una Virgen María de 30 centímetros y el pequeño Niño Jesús mecido entre hojas, habían desaparecido. «Desconozco si alguien las habrá robado para llevárselas casa o simplemente las ha tirado por alguna parte», comenta, todavía dolido con lo sucedido. Y es que apenas habían pasado cuatro días desde que, el miércoles de la semana anterior, instalará su popular belén. «Este año había renovado la Virgen, me parecía que la anterior era muy pequeña y se perdía en el paisaje, me había quedado bonita no, ¡lo siguiente!», cuenta con el énfasis de quien cuida con esmero cada detalle de su obra. El carpintero legazpiarra lleva más de una década dedicando su tiempo libre a hacer verdaderas obras de arte, no solamente en madera, sino también en piedra, como el espectacular ferrón de más de 3 metros de altura situado en Mirandaola, que Arzuaga realizó en piedra caliza y en 2019 donó al Ayuntamiento de Legazpi.

