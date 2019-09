El rally fotográfico de Ikatza, este año fuera del Artzain Eguna Foto de familia de los ganadores del año pasado con miembros de Ikatza y el Ayuntamiento. / IKATZA Se celebrará el 15 de septiembre, con todos aquellos niños, jóvenes y mayores que se animen a participar CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:20

El rally fotográfico de la sociedad Ikatza ha estado directamente unido al Artzain Eguna de Gipuzkoa durante mucho tiempo. Ambas citas se han aportado mutuamente cantidad de momentos e imágenes. Pero este año ha llegado la hora de probar algo nuevo. Los componentes de Ikatza han decidido cambiar la fecha de celebración del concurso, que en lugar de disputarse dentro del Artzain Eguna del pasado domingo, lo hará el próximo 15 de septiembre. Será la XIIIª edición del certamen fotográfico, Memorial Batis Goikoetxea. Podrán tomar parte todos los aficionados que así lo deseen, con cámara digital. Los participantes deberán acudir ese día, entre las 9.00 y las 10.00 horas, a la sede de Ikatza, situada en la parte trasera de la Casa de Cultura.

El precio de la inscripción será de 10 euros en la categoría de adultos y de 1 euro en la categoría juvenil de menores de 16 años. Esta inscripción incluirá un vale para el hamaiketako. El certamen será puntuable para el concurso fotográfico 'Herriz Herri'.

Categoría de adultos Primer premio trofeo, medio queso y 250 euros, segundo premio trofeo, medio queso y 150 euros, tercer premio trofeo, medio queso y 100 euros. También habrá premio para el mejor local, que serán un trofeo, medio queso y una comida. Categoría juvenil Primer premio diploma, medio queso y 100 euros, segundo premio diploma, medio queso y 75 euros y tercer premio diploma, medio queso y 50 euros.

Requisitos para participar

Los temas a fotografiar se darán a conocer en el momento de la inscripción. Las fotografías deberán realizarse dentro del término municipal de Legazpi y la tarjeta de memoria deberá estar vacía al inicio del rally.

«Se valorará la espontaneidad, la creatividad y la técnica de las imágenes», explican desde la organización. Se permitirá utilizar la doble exposición y el blanco y negro (antes de la toma), pero no se podrán realizar ajustes de software de cámara después de la toma.

Quedarán eliminadas aquellas imágenes tomadas en domicilios o centros privados, ya que solamente podrán realizarse fotografías para cubrir los temas establecidos en espacios públicos, ya sean abiertos o cubiertos, como polideportivos, frontones o casas de cultura.

Se penalizará, dando una menor puntuación a aquellas fotografías realizadas de forma intencionada con elementos ajenos al propio equipo fotográfico, como elementos que no se encuentren en el entorno en el que desarrolle el rally de manera natural, véase por ejemplo objetos traídos de casa, adquiridos en locales de venta... o la creación de una situación de iluminación en estudio fuera del espacio natural del entorno, en caso de que no se reconozca el lugar o se aprecie que es un espacio preparado que no tiene nada que ver con el entorno donde se desarrolla el rally.

La descarga de las tarjetas de memoria se realizará el mismo 15 de septiembre, entre las 12.30 y las 13.30 horas, en la sede de Ikatza. Se podrán hacer todas las fotos que se deseen, pero a la hora de la descarga, la tarjeta de memoria solamente podrá contener 36 fotos en JPG. La primera de ellas deberá ser una foto de retrato del participante.

Cada concursante presentará una colección de fotografías elegidas entre las 36 descargadas. La entrega de dicha colección se realizará enviando un correo electrónico a la dirección ikatzarallya@gmail.com indicando por un lado, el número de participante y por otro, el nombre de los archivos de las fotos seleccionadas para cada tema. También se podrán entregar en la sociedad Ikatza. En cualquiera de los casos, deberá ser antes de las 24.00 horas del 18 de septiembre.

La entrega de premios

El jurado estará compuesto por fotógrafos de reconocido prestigio. La entrega de premios se realizará el 18 de octubre, a las 19.00 horas, en la casa de cultura, tras la proyección de las fotos ganadoras.