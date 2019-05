A las puertas del ascenso Plantilla del equipo sénior masculino Laubide Jatetxea, entrenado por Manuel Mugerza y Miguel Ángel Aparicio. El club de balonmano La Salle Legazpi afronta un fin de semana vibrante | El equipo sénior masculino Laubide Jatetxea juega el play off final para dar el salto a la categoría de Segunda Nacional CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 1 junio 2019, 00:26

El sueño de un nuevo ascenso podría hacerse realidad este fin de semana para el club de balonmano La Salle Legazpi. Su equipo sénior masculino Laubide Jatetxea disputará el play off final para dar el salto a la categoría de Segunda Nacional. Los legazpiarras jugarán la semifinal hoy, a las cuatro de la tarde, contra el equipo bilbaíno Escolapios. Lo harán en el polideportivo municipal de Pasai Donibane. La otra semifinal se dirimirá entre los equipos Munttarpe de Lezo y Askar-tza de Leioa. Los ganadores de cada una de ellas se batirán en la gran final que tendrá lugar mañana, a las once y media de la mañana, en Lezo.

Autobús para la afición

Los entrenados por Manuel Mugerza y Miguel Ángel Aparicio finalizaron la fase previa de ascenso en tercera posición. La semana pasada se impusieron al propio Escolapios por un resultado de 35-29, pero como el propio Manuel indica, el contexto del partido anterior y el de este sábado no tienen nada que ver. «En el anterior ambos equipos ya estábamos clasificados para este play off, sin embargo, la victoria de hoy significa obtener el billete para la final de mañana, de modo que no debemos de pensar demasiado en el resultado del último partido, aunque convendría repetir el mismo nivel de juego», apunta el entrenador.

Una contienda en la que esperan no estar solos. Desde el club han organizado un autobús para que los aficionados que así lo deseen acudan a animar a su equipo esta tarde en Pasai Donibane. El autobús saldrá de la rotonda de Saturnino Tellería a las tres menos cuarto de la tarde. «Animamos a todos aquellos amantes del deporte en general y del balonmano en particular a acudir en masa a animar y apoyar al equipo en este último trance de la temporada», emplazan.

Un temporada que sin duda, ha estado marcada por el éxito. «El equipo ha logrado, como mínimo, subir un pequeño, pero importante peldaño respecto a la anterior edición», valoran. «Ha sido el segundo año de Manuel Mugerza y Miguel Angel Aparicio llevando el timón de la nave del primer equipo sénior masculino, así como su segunda clasificación para la fase de ascenso a Segunda Nacional», destacan.

«Siempre se ha dicho que un deseo sin un plan solo se queda en un sueño, pero que un deseo con un plan se convierte en un objetivo, fieles a este lema, el plan diseñado, dirigido y ejecutado por Manuel y Miguel con los jugadores de los dos equipos sénior masculinos, está a un par de pasitos de lograr el ansiado objetivo, retornar a la categoría de Segunda Nacional», indican desde el club.

«El nivel de juego ofrecido por el equipo a lo largo de la temporada ofrece suficiente garantía e invita al optimismo de cara a este último lance, al que los cuatro equipos clasificados llegan muy igualados y serán pequeños detalles como hacer bien lo fácil o no fallar en lo fácil lo que resultará determinante para obtener la victoria», sentencian. «A estas alturas es muy difícil sorprender a los rivales, ya que el conocimiento mutuo es muy grande», comenta Manuel Mugerza.

En caso de victoria, el club ha dispuesto un segundo autobús para que los aficionados puedan acudir a la final de mañana en Lezo. Partirá a las diez de la mañana, también de la rotonda de Saturnino Tellería.