El PSE-EE responde al diputado Imanol Lasa sobre el parque de bomberos Miércoles, 20 febrero 2019, 00:20

El grupo socialista de Legazpi contesta a las declaraciones realizadas por el diputado Imanol Lasa sobre el servicio de bomberos. «Hemos conocido por la prensa la invitación que nos realiza a los grupos políticos de la oposición para darnos a conocer el plan Gipuzkoa 20-30 que define el servicio de bomberos para los próximos años, el adalid de la 'buena gobernanza' tiene una curiosa forma de ponerse en contacto con nosotros, por los periódicos», le reprochan desde el PSE-EE en una nota de prensa. «Ponga día y hora, aunque le hubiéramos agradecido que previamente nos hubiera contestado a la carta que le enviamos con fecha de 26 de diciembre, en la que le pedíamos que no cerrase nuestro parque de bomberos y solucionase el problema de falta de bomberos», exponen los socialistas. «Lo grave de su intervención son sus palabras acusándonos de electoralistas y populistas, los socialistas tenemos claro que nuestro proyecto político tiene como ejes la defensa de nuestros vecinos y la búsqueda de soluciones a sus necesidades y no le vamos a aceptar lo que consideramos una falta de respeto impropia del cargo institucional que ostenta, quizá podría haber intercambiado impresiones con nosotros el 15 de noviembre cuando vino a Legazpi a dar una improvisada rueda de prensa de ética institucional, pero se marchó del Ayuntamiento sin darnos la oportunidad de hablar con usted sobre el parque de bomberos de Legazpi y Urola Garaia», le recriminan.

«Para su información, los socialistas legazpiarras sí hemos leído y analizado el documento de 122 páginas, concretamente, la página número 84 dice literalmente que el plan Gipuzkoa 20-30 plantea reubicar o trasladar tres parques forales, Zubillaga de Oñati, Korosti de Legazpi y Arrate de Eibar, y construir nuevos en Bergara y Elgoibar», señalan.

«Ni mentimos, ni hacemos populismo con un tema tan sensible, nuestra preocupación es aún mayor tras leer sus declaraciones sobre el futuro de nuestro parque de bomberos que, según usted, está en proceso de transición, ¿qué transición? le recordamos que la Mancomunidad de Urola Garaia cedió a la Diputación la parcela actual para construir un parque con el fin de prestar un servicio de bomberos, no para que ahora, como dijo en rueda de prensa, lo limite a funciones de protección civil o formación», indican y exigen «que se respete la petición del Pleno de no trasladar el servicio a Bergara».