El PSE-EE pide a la Diputación que no traslade el parque de bomberos a Bergara Imagen del parque de bomberos de Korosti. Óscar Valbuena ha enviado una carta al diputado Imanol Lasa, en la que también solicita una solución definitiva a la falta de personal CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:10

El portavoz del grupo municipal del PSE-EE en Legazpi, Óscar Valbuena, anuncia que ha enviado una carta al diputado foral de Gobernanza, Imanol Lasa, para mostrarle la preocupación de su grupo sobre la situación del parque de bomberos de Korosti. «En las últimas fechas se han sumado dos incertidumbres sobre este servicio: la falta de personal y el traslado del parque de Korosti a Bergara acorde al Plan de Modernización 2030 elaborado por el departamento de Gobernanza de la Diputación», señala el concejal socialista en un comunicado.

«Desde el PSE-EE solicitamos a la Diputación que no traslade a Bergara este parque de bomberos, que actualmente presta servicio tanto a Legazpi, como a Zumarraga, Urretxu, Ezkio y Antzuola, abarcando a unas 30.000 personas, a su vez, le urgimos a mantener el diálogo necesario con las partes implicadas para dar una solución definitiva al problema estructural de falta de personal», indica. «Este problema de falta de personal para cubrir los turnos en diferentes parques del territorio hizo que el pasado 8 de diciembre, la jefatura del Servicio de Bomberos de Gipuzkoa decidiera cerrar el parque de bomberos de Legazpi para reforzar el parque de Irun-Hondarribia, quedando el servicio a nuestra comarca dependiente del parque de bomberos de Ordizia, a nuestro entender, esta situación no puede volver a suceder, menos en estas fechas navideñas, y solicitamos que se tomen las medidas necesarias, no solo con la bolsa de trabajo ya prevista por la Diputación con anterioridad y que se pondrá en marcha en breve, sino también con la toma de decisiones de mayor calado», emplaza el portavoz del PSE-EE en su escrito al diputado Imanol Lasa.

«No es aceptable»

«A esta situación se suma el Plan de Modernización 2030, que contempla trasladar los parques de Zubillaga de Oñati, Korosti de Legazpi y Arrate de Eibar, a dos parques de nueva creación que se ubicarían en Bergara y Elgoibar, siendo el de Bergara el parque central», expone Óscar Valbuena.

«Desde los tres grupos municipales del PSE-EE en Urola Garaia entendemos que, aunque desde el punto de vista técnico pudiera ser el escenario idílico, crear dos parques de bomberos totalmente nuevos conllevaría un coste excesivo en la actualidad, más si tenemos en cuenta que existen tres parques que pueden reformarse y adaptarse para dar el servicio que se plantea», apunta. «Decir que esto es una visión de territorio, centralizando todo el servicio en las comarcas de Debagoiena, Debabarrena, Goierri, Urola... por medio de la llamada 'rotonda de Gipuzkoa' no nos parece aceptable, porque por una parte, conllevaría la desaparición de los parques en las zonas con mayor masa forestal y con gran valor ecológico, que a día de hoy están dando un servicio y una seguridad a la ciudadanía de la comarca, por otro lado, dejaría una vez más totalmente excluida a la parte suroeste del territorio, y es que cabe recordar que la comisaría de la Er tzaintza también se llevó de Zumarraga a Bergara», traslada Óscar Valbuena en su escrito al diputado. «Creemos, por tanto, que no es la manera de mantener una visión de territorio, máxime cuando el parque de Korosti está a escasos 5 minutos del acceso al nudo de conexión con la Nacional I y la GI632», señala.

«Entendemos que el documento elaborado por el departamento de Gobernanza de la Diputación tiene por detrás un estudio técnico importante pero, creemos que algunas de las afirmaciones que se realizan sobre los tiempos de respuesta no van a ser lo efectivos que se exponen, puesto que el conocimiento que los bomberos de los parques actuales tienen del entorno rural, situación de caseríos y caminos rurales, hace que sean muy efectivos en este sentido», valora. «Consideramos que el plan de modernización se basa en los tiempos de extinción de incendios, pero no considera el tiempo de respuesta ante un rescate para salvar la vida de las personas, también vemos insuficiente la capacidad de respuesta teórica de 12 minutos contemplada en el plan, incluso en el caso de que se vislumbre la posibilidad de mantener como mero retén el parque de bomberos de Korosti, tal y como ha trasladado la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Legazpi en una reunión de la Ejecutiva de Urola Garaia, un extremo que los grupos municipales socialistas de la comarca descartamos como posibilidad», manifiesta el portavoz socialista.

«Por último, nos gustaría destacar que la Mancomunidad de Urola Garaia realizó la cesión gratuita de los derechos que el proceso expropiatorio le otorga respecto a la parcela del terreno donde se ubica el parque de bomberos de Korosti, por tanto, ante el supuesto de eliminación de este parque, ¿qué ocurriría con estos terrenos cedidos gratuitamente a la Diputación por ubicar este servicio?», plantea Valbuena.