El PSE-EE, en contra de las ordenanzas fiscales que hoy llegan al pleno El concejal del PSE-EE, Óscar Valbuena. / LIMIA EL DIARIO VASCO LEGAZPI. Jueves, 3 octubre 2019, 00:10

El Ayuntamiento acogerá hoy, a las 17.30 horas, el pleno ordinario del mes de septiembre suspendido la semana pasada, con la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para 2020 como principal tema en el orden del día. En una nota de prensa, el PSE-EE anticipa su desacuerdo con la propuesta que llegará al Pleno de esta tarde.

«Estamos en contra del dictamen aprobado por PNV y Bildu en la comisión celebrada el pasado lunes, 30 de septiembre, donde emitimos un voto en contra, hemos intentado alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno sobre las ordenanzas fiscales para el próximo año, pero no ha sido posible, estábamos dispuestos a admitir una subida general del 0,5% y algunos otros ajustes al alza a cambio de aceptar nuestras propuestas y de no subir en exceso ciertos impuestos a la ciudadanía, sin embargo, el dictamen aprobado por PNV y Bildu cruza dos líneas rojas que desde el Partido Socialista no podemos admitir: una subida del 3,3% al IBI residencial y una subida del 3% a las tasas de basuras», exponen los socialistas.

«Por todo ello y para su discusión en el Pleno, hemos presentado dos enmiendas al dictamen, de manera que el IBI o la llamada contribución y la tasa de recogida de residuos únicamente suban un 0,5% para el año 2020, esperemos que tanto PNV como Bildu rectifiquen y apoyen estas enmiendas», instan. «Dentro de nuestras enmiendas también se encuentran otras dos modificaciones. Por una parte, planteamos que la tasa que se cobra por el nuevo servicio de Atención Diurna de Meazti Etxea baje de 350 euros al mes a 300 euros al mes, y por otra parte, proponemos que en lugar de subir a 56 euros el precio de los cursos de verano infantiles la tarifa se mantenga en 51 euros como en 2019», señalan.

«El dictamen aprobado el pasado lunes sí recogía alguna propuesta socialista que hemos conseguido introducir por primera vez en Legazpi, como son las tarifas propias para la recogida de residuos de entidades bancarias y centros de culto religioso y bonificar un 50% la tasa de residuos al comercio en su primer año de vida y un 25% en el segundo año», citan desde el PSE-EE. «A ellas se suma otra enmienda socialista que se centra en avanzar en fiscalidad verde en clave positiva, la hemos presentado pasa su votación en el Pleno, basándonos en que la norma foral de Gipuzkoa permite bonificar el impuesto por actividades económicas IAE a las empresas que lleven a ciertas acciones de protección del medioambiente, proponemos introducir una bonificación en el IAE a empresas que implanten energías renovables y apuesten por el transporte colectivo para sus trabajadores, sería una bonificación del 10% por cada uno de los dos conceptos, siendo estas medidas fiscales compatibles con otras posibles acciones que se pudieran llevar a cabo», apuntan. «Desde lo local debemos apostar por la lucha contra el cambio climático y, para ello, debemos poner sobre la mesa todas las herramientas disponibles en este momento», concluyen desde el PSE-EE.