PNV y PSE-EE en la Junta Rectora de Sasieta

También se nombraron los representantes del Ayuntamiento en los distintos órganos colegiados, algunos designados de forma automática y otros por votación mediante mayoría simple.

La representación en Sasieta, en este caso, elegida por votación, fue el punto de mayor controversia. A Legazpi le corresponden dos representantes en su Junta Rectora. El PNV propuso como titular a Koldobike Olabide con un porcentaje del 6,1% y a Óscar Valbuena con un porcentaje del 6%, siendo Maite Lombide e Iñigo Imaz sus suplentes.

EH Bildu mostró su disconformidad. «Creemos que deberían de aplicarse los criterios de proporcionalidad, por lo que nuestra propuesta alternativa es que haya un representante del PNV y otro de EH Bildu, siendo Koldobike Olabide y Edurne González, y como suplentes, Maite Lombide e Ibon Alzelai», plantearon desde la coalición. Su propuesta recibió el apoyo de Elkarrekin y el voto en contra del PNV y el PSE-EE, por lo que no salió adelante.

«Hemos hecho reuniones con todos los grupos para presentarles nuestras propuestas y acabamos de conocer la alternativa de EH Bildu en el pleno», replicó Eric Gálvez. «El motivo de proponer a una persona del PNV y a otra del PSE-EE es recordar primero de dónde venimos, al inicio de la pasada legislatura Sasieta, hasta ese momento controlada por Bildu, tenía un agujero de 1,5 millones de euros, durante esta legislatura, con la presidencia de Sasieta ya en manos del PNV, no solamente se han saneado las cuentas, sino que se ha logrado un superávit de 800.000 euros, a la vista de los resultados y la coincidencia en el modelo de gestión de los residuos con el PSE-EE, es nuestra obligación y responsabilidad mantener el citado modelo y de ahí nuestra propuesta», expuso Gálvez.

En líneas similares se manifestó Valbuena. «Votamos en contra de la propuesta de EH Bildu, no solamente por lo comentado por Eric, donde por cierto, cabe decir que la gestión también ha sido compartida y las decisiones tomadas en la ejecutiva de Sasieta han sido claramente de ambos partidos, por tanto, las medallas también deben de ser compartidas... Me gustaría decir que cuando votamos candidaturas para la Mancomunidad hay que tener en cuenta el proyecto, Sasieta gestiona la recogida selectiva de residuos y en este aspecto, ya sabemos cuál es el modelo de Bildu, en anteriores legislaturas impuso el puerta a puerta, no atendió la petición de retirarlo y votó en contra de hacer una consulta», sostuvo.

Desde EH Bildu, Edurne González señaló que, si no habían compartido su propuesta antes, había sido principalmente, por su condición de recién llegados. «Somos nuevos y aún no conocemos del todo los procedimientos, pero lo tendremos en cuenta para próximas ocasiones», indicó. «Por otro lado, nosotros pedíamos proporcionalidad, es verdad que hay unos antecedentes, pero también es verdad que el pueblo, con sus votos, nos ha puesto aquí con cinco representantes, por lo que creemos que sí tenemos algo que decir en la gestión, también el PNV tiene sus antecedentes, todos sabemos cuál es su modelo de gestión y qué tasas de reciclaje tenemos», expuso.

«Ni déficit, ni superávit»

Alberto Bezunartea fue crítico con el PNV. «Hubiera sido una buena oportunidad para que otros partidos pudieran participar en Sasieta, atendiendo al criterio comentado por Eric, sobre nosotros no tenéis ninguna referencia, no hemos creado ni déficit, ni superávit, no hemos estado gestionando y sin embargo, nos seguís negando la opción de participar, no nos parece ni razonable, ni justo, que ahora saquéis ese argumento», indicó el edil de Elkarrekin. Finalmente, la propuesta del PNV salió adelante con los votos a favor de jeltzales y socialistas y el voto en contra de EH Bildu y Elkarrekin.

También se votaron los representantes en el Matadero de Zubillaga y Lenbur. En el primero, la alcaldesa fue elegida con los votos del PNV y EH Bildu y la abstención del PSE-EE y Elkarrekin. En Lenbur se aprobó por unanimidad que los tres representantes sean Koldobike Olabide, Edurne González y Óscar Valbuena.

El resto de representantes se nombraron de forma automática. En cuanto a la Mancomunidad de Urola Garaia, a Legazpi le corresponden dos vocales en su Comisión Ejecutiva, que son designados en base a sus estatutos por el sistema proporcional de cociente electoral y resto mayor, de modo que uno será del PNV y otro de EH Bildu. En el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, Urola Garaiko Industrialdea, el Parque Natural Aizkorri-Aratz y Artzai Mundua, la representante será la alcaldesa o el concejal en quien delegue.