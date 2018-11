PNV y PSE-EE aprueban el nuevo Plan de Movilidad de Legazpi Aprobación del nuevo Plan de Movilidad con los votos a favor del PNV y el PSE-EE. / LIMIA EH Bildu e Irabazi votaron en contra, y la opción de construir un parking en Latxartegi fue uno de los puntos más controvertidos CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:52

PNV y PSE-EE han dado luz verde al nuevo Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi, dentro del que se recogen las estrategias sobre las diferentes formas de transporte de la localidad. «Su objetivo es reforzar el papel de los desplazamientos más sostenibles ambiental, económica y socialmente, como son a pie, en bicicleta y en transporte colectivo, y reducir el papel de los vehículo de motor privado, incrementando así la seguridad vial y reduciendo el consumo energético, la contaminación atmosférica y el ruido en las calles», señalaba el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Iñigo Imaz, durante la aprobación del plan, consumada en el Pleno ordinario del miércoles. Un paso que ni EH Bildu ni Irabazi respaldaron, mostrando su descontento con el procedimiento de elaboración y algunos contenidos del plan.

El nuevo plan se ha efectuado a través de la la empresa Deloitte y se ha llevado a cabo en dos fases, la primera, basada en un diagnóstico de la situación de movilidad y la segunda, en la elaboración del plan de acción. «Se han hecho encuestas a vecinos y a empresas, se ha tratado con los ciudadanos en el Foro de Agenda 21 y hubo un trabajo con técnicos del Ayuntamiento y grupos municipales», indicó Imaz.

Oposición de Irabazi

Irabazi votó en contra del plan por tres razones principales. «En primer lugar, el proceso de trabajo llevado a cabo no ha sido el adecuado, hubo reuniones con vecinos, políticos... pero la realidad es que en marzo se paralizó el tema y nunca más supimos hasta septiembre, cuando el PNV nos presentó una propuesta de texto definitivo; en la comisión de la semana pasada nos trajo un borrador que tenía párrafos a eliminar, textos en rojo a modificar... Se incluía además la alternativa de un parking en Latxartegi contemplando la construcción de un supermercado, pedimos que este punto se quitara y tras un receso de 5 minutos planteado por el concejal Eric Gálvez, este último nos trasladó que se eliminaría la parte del supermercado»,expuso Alberto Bezunartea.

«Nos consta además que hay técnicos que se han quedado insatisfechos por la forma de trabajar este plan porque no han podido hacer sus aportaciones y comerciantes nos han señalado que no han quedado satisfechos porque no se les ha tenido en cuenta», manifestó.

«La segunda razón es que el plan no tiene la concreción suficiente, se presentan numerosas alternativas y en función de cuáles se elijan da como resultado diferentes políticas de movilidad», planteó. «Y la tercera razón es que el plan recoge como alternativa la ejecución de un parking en Latxartegi, que contribuiría a un mayor uso del vehículo privado e introduciría más tráfico al centro del pueblo», concluyó.

1.097 firmas presentadas

El concejal de Irabazi también se hizo eco de las 1.097 firmas presentadas esta semana en el Ayuntamiento «a favor del comercio local y en contra del parking y supermercado en Latxarteg»'. El texto suscrito por los firmantes recogía lo siguiente: «El PNV prevé construir un parking subterráneo en Latxartegi y para financiar la obra, de 2,5 millones de euros, cedería el terreno a una firma comercial, la cual, a cambio de costear las obras instalaría un supermercado de 1.500 metros cuadrados, más el parking asociado de 2.500 metros cuadrados, tras la oportuna 'recalificación' del terreno. La alcaldesa se congratula de nuestra suerte argumentando que tendremos parking 'gratis', pero son muchas las manifestaciones realizadas en contra por políticos, comerciantes, hosteleros, legazpiarras en general... a los cuales nos sumamos por diversas razones: el proyecto de parking se basa en un estudio de movilidad obsoleto de 2008, traerá más tráfico, contaminación y mayor riesgo de accidentes al centro del pueblo, junto a ello, un supermercado de este calibre en el centro tendría un efecto nefasto para el ya tocado comercio legazpiarra...», se exponía en el documento, entre otros aspectos. La plataforma promotora de dicha recogida de firmas señalaba, a su vez, que «por voluntad de PNV y PSOE se ha procedido a la recalificación y cambio de uso de los terrenos de Latxartegi y aunque de momento se descarta esta fórmula para financiar el parking, la puerta sigue abierta para que este proyecto se pueda reactivar». Irabazi se sumó a estas declaraciones e instó a PNV y PSE-EE a revertir la citada 'recalificación'.

Desde el PSE-EE, Óscar Valbuena pidió una rectificación en torno a las afirmaciones difundidas por miembros de Irabazi y la plataforma sobre la 'recalificacion' de estos terrenos. «No es cierto, porque no se ha producido. Se inició un proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana a tal efecto, pero ese proceso se paralizó el año pasado y por tanto, ningún Gobierno Municipal puede construir en estos momentos un parking con supermercado», quiso dejar claro.

«Tal y como trasladamos al PNV el año pasado, no se ha demostrado que el parking con supermercado sea rentable económicamente, ni beneficioso para el comercio local, finalmente, la posibilidad del parking se contempla en el plan, siempre que se garantice su viabilidad económica y se demuestre demanda, pero de construirse, sería sin supermercado y en las mismas condiciones que contemplaban los programas electorales del PNV, el PSE-EE e Irabazi, así como el anterior Plan de Movilidad y el Plan General aprobados en las legislaturas con el gobierno de ANV, ahora Bildu», señaló Óscar Valbuena. El socialista mostró su satisfacción por las propuestas realizadas por el PSE-EE que han sido incorporadas. «Sin embargo, nuestro voto a favor es crítico. Creemos que el plan no tiene un modelo de gobernanza claramente definido y que su elaboración no ha contado con la participación suficiente del cuerpo técnico municipal, su gestión ha sido caótica y pensamos que debe de estar acompañado no solo de inversión, sino también de fiscalidad. Volvemos a denunciar el bloqueo impuesto por la alcaldesa en ordenanzas fiscales».