Las primeras pedaladas, en Hegialde con Telleriarteko Txirrindulari Elkartea Animado ambiente en la prueba celebrada el año pasado, pese a las adversas condiciones meteorológicas. Por sexto año, este sábado celebrará una prueba escolar con más de cien niños | Comenzará a las 16.30 horas, con tres legazpiarras compitiendo, Gari Ugarte, Koldo Encina y Julen Ballina CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 28 marzo 2019, 00:09

Por sexto año consecutivo, Telleriarteko Txirrindulari Elkartea transformará Hegialde en un bonito escenario para los niños y niñas que comienzan a dar sus primeras pedaladas en la bicicleta. Será el próximo sábado, a partir de las 16.30 horas, con la celebración de una prueba escolar en la que se espera la participación de más de un centenar de txirrindularis de las categorías prebenjamín, alevín e infantil procedentes de Debagoiena y el Goierri. Entre ellos, habrá tres legazpiarras, Gari Ugarte, Koldo Encina y Julen Ballina, todos ellos infantiles y pertenecientes a la escuela de Goierri Kirol Elkartea-Zatika.

Detalles de la prueba

Telleriarteko Txirrindulari Elkartea trazará un recorrido de un kilómetro entre Laubide y Urtatza, al que los participantes deberán dar más o menos vueltas, en función de su categoría. «La tarde comenzará con la carrera de prebenjamines, en la que no habrá clasificaciones, ni trofeos, con el fin de fomentar un ambiente más participativo que competitivo», explican desde Telleriarteko Txirrindulari Elkartea. Les seguirán los alevines e infantiles. Se espera que la prueba tenga una duración aproximada de una hora y media, estando prevista la entrega de premios hacia las 18.00 horas, en la calle peatonal de Laubide. Para la celebración de la carrera serán precisos diversos cambios en el tráfico y el estacionamiento. Desde las 16.00 horas y hasta la finalización de la competición, el acceso y salida de vehículos por la zona en la que discurre el recorrido se realizará de manera intermitente, según termine una carrera y se inicie la siguiente. La propia organización será la encargada de coordinar los tiempos de paso de los vehículos. Desde la misma, solicitan colaboración a los vecinos para que todo discurra en orden y piden disculpas por las molestías que puedan generar. «Esperamos que sean las mínimas posibles», señalan. Telleriarteko Txirrindulari Elkartea anima a aficionados y legazpiarras en general a acercarse a Hegialde para animar a los pequeños y disfrutar de una tarde deportiva en el pueblo. «Está previsto un tiempo estupendo, así que no hay excusas para no venir», indican.