A por la primera San Silvestre de Legazpi Iosu y Gaizka afrontan ilusionados la carrera del próximo 31 de diciembre en Legazpi. / FOTOS: LIMIA Gaizka Romero y Iosu Egaña afrontan el reto, el primero como organizador, el segundo como corredor | La carrera se celebrará el 31 de diciembre, bajo el deseo de romper barreras en favor de personas con distintas discapacidades que quieren hacer deporte CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 14 julio 2018, 00:11

El 31 de diciembre revolotea en la cabeza de Gaizka Romero y Iosu Egaña desde hace un tiempo. Ese día se celebrará la primera San Silvestre de Legazpi, todo un reto para ambos. Gaizka es el organizador de la carrera y Iosu dará el importante paso de participar en ella con la prótesis que reemplaza su pie izquierdo tras el accidente laboral en el que perdió esta extremidad hace poco más de un año. Los dos transmiten entusiasmo y fuerza al hablar de la prueba. La idea de organizarla empezó a cobrar fuerza en la cabeza de Gaizka después de participar en la San Silvestre disputada por parejas en la vecina localidad de Zumarraga. Componente del club de atletismo Goierri Garaia y amante de este deporte durante toda su vida, pensó aquello de ¿y por qué no algo así en Legazpi?

La San Silvestre legazpiarra será individual y como la mayoría de sus compañeras, se celebrará el 31 de diciembre por la tarde. Dará el pistoletazo de salida a las 17.00 horas, desde Kale Nagusia, con aproximadamente 6 kilómetros de recorrido urbano. Realizará una primera vuelta al pueblo en la que subirá hasta Laubide, dirigiéndose desde allí hacia Itxaropen, llegando a Bikuña y dando una vuelta a la pista de atletismo, para después, efectuar una segunda vuelta más corta. «El objetivo es hacer una carrera popular amable y accesible para todo el mundo y sobre todo, que se convierta en una fiesta, lógicamente y como es inevitable, habrá quien venga a ganar, pero lo principal es que la gente pueda terminar el año corriendo y haciendo lo que le gusta, con eso me doy por satisfecho», explica Gaizka. Nota a los corredores de alrededor con ganas de ello. La respuesta del Ayuntamiento y de los comercios a los que ha tocado la puerta en busca de ayuda también ha sido formidable. «Todo están siendo facilidades, en ningún momento he acudido pidiendo dinero, cada uno colaborará con aquello que está en su mano, productos, comidas, masajes... animo a la gente a que venga a acabar el año corriendo en Legazpi, llueva o nieve, que estén aquí ,porque va a merecer la pena, habrá sorteos muy buenos y sobre todo, un ambiente muy bonito», indica el organizador, que también se ha puesto en contacto con la fundación Goyeneche, responsable del Garagune, a fin de que los usuarios con discapacidad del centro elaboren un detalle para los ganadores de la carrera, tanto en la modalidad masculina, como femenina. «Estoy a la espera de mantener una reunión con ellos para concretar cómo será», relata. De hecho, su propósito es donar la mitad del dinero que se recaude en la carrera a Goyeneche. «Mi idea inicial era no cobrar absolutamente nada a los corredores por la inscripción, pero me recomendaron que sí lo hiciera, así que será un importe simbólico, que irá destinado a colectivos de gente con discapacidades que luchen por superar las barreras que se encuentran en aspectos del día a día», cuenta Gaizka Romero. Precisamente, tiene pensado dirigir la otra mitad de la recaudación a una agrupación que trabaje por las personas con algún tipo de limitación que quieran hacer deporte y no puedan por no tener los medios suficientes para ello. «Aún no hemos concretado la asociación que será, mi idea era ayudar a Iosu, pero no quiere que el dinero de esta carrera sea para él, sino para un colectivo que ayude a personas en su misma situación, así que estudiaremos la fórmula para hacerlo», indica Gaizka.

Organizar un evento de estas características supone trabajo, muchas horas, cantidad de gestiones... pero asegura estar haciéndolo gustoso ante la magnífica respuesta que está obteniendo a su alrededor. Dentro de unos meses, espera poder realizar la presentación oficial de la carrera a los legazpiarras.