Primera 'Olamendi Azoka' el domingo, en Legazpi

LegazpiPrimera 'Olamendi Azoka' el domingo, en Legazpi
Alumnos, familias y profesorado ofrecerán una fiesta abierta a todo el pueblo de 11.00 a 14.00 horas, en la Azoka
Legazpi
Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17
La comunidad de Olamendi se dispone a celebrar su primera 'Olamendi Azoka' el próximo domingo por la mañana en Legazpi con la implicación de ... familias, profesorado y alumnado. La cita reemplazará a la hasta ahora feria de Santo Tomás o feria de invierno organizada por el colegio Domingo Agirre junto al instituto Olazabal y se enmarca dentro del bonito momento que vive el recién despegado proyecto de Olamendi.
La fiesta se celebrará de 11.00 a 14.00 horas, en la Azoka, abierta a todo el pueblo. Dentro de la misma, habrá oportunidad de disfrutar de talleres de elaboración de queso, henna y diversas manualidades. También habrá puestos de exposición de verduras, castañas asadas en un tamboril y un txoko donde se elaborarán talos, entre otros.
Los más pequeños podrán dar un paseo por la plaza en el tradicional carrito tirado por el burro 'Asto txu txu', especialmente querido entre los niños.
