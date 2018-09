Los Presupuestos Participativos para 2019, en marcha Olabide junto a la urna donde los vecinos depositarán sus propuestas de inversión. / FOTOS: LIMIA Mañana se abre el plazo de presentación de propuestas para los vecinos | La alcaldesa repasó ayer las obras realizadas mediante este proceso y animó a la ciudadanía a seguir participando en la mejora de Legazpi CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:17

Septiembre arranca con un nuevo proceso de Presupuestos Participativos en marcha, a través del cual, la ciudadanía propondrá y votará aquellas inversiones que considera prioritarias para 2019. Seis de ellas pasarán a engrosar el Presupuesto Municipal de dicho año, con una partida de 300.000 euros repartida en 50.000 euros por obra, aproximadamente.

La alcaldesa, Koldobike Olabide, presentó ayer los detalles de este proceso, que dará comienzo mañana mismo con la apertura del plazo para que los vecinos presenten sus propuestas. El consistorio ha preparado un formulario para tal efecto, que podrá ser rellenado y entregado a través de cuatro canales: la aplicación para móviles LegazpiON, el correo electrónico legazpi@legazpi.eus, la página web www.legazpi.eus y la urna que se instalará en la oficina de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento.

El plazo para ello permanecerá abierto hasta el día 26, entrando todos los participantes en el sorteo de un vale de 50 euros para realizar compras en los establecimientos de la localidad. Acto seguido, las propuestas recibidas serán analizadas técnicamente por el consistorio. De ese análisis saldrá una lista de diez propuestas, que se someterán a la votación de la ciudadanía del 30 de octubre al 15 de noviembre.

Los participantes de esta votación también entrarán en el sorteo de otro vale de compra de 50 euros. Las seis propuestas más votadas se darán a conocer el 18 de noviembre y formarán parte de los Presupuestos de 2019. Las cuatro restantes serían incorporadas automáticamente a la votación del proceso de Presupuestos Participativos para 2020. Sobre esta dinámica, Koldobike Olabide recordó las cuatro propuestas desestimadas el año pasado y detalló que solamente dos se incluirán en la votación de este año.

El motivo es que las otras dos serán realizadas próximamente, una de ellas consistente en mejorar la acera y construir una rampa de acceso en San Ignacio 6 Bis hasta el número 14 y otra basada en asfaltar varios tramos de Plazaola. «Las dos propuestas del año pasado que sí entrarán en la votación serán el arreglo de aceras entre los números 12, 13 y 14 de San Juan y la primera fase de la reforma de la plaza de Telleriarte», detalló la alcaldesa.

Los seis proyectos de 2018

Koldobike Olabide también dio cuenta de la situación de los seis proyectos elegidos por la ciudadanía en el proceso desarrollado en 2017 e incorporados al Presupuesto Municipal de 2018. Tres de ellos corresponden al ámbito educativo. En primer lugar, se encuentra la reforma delparque de la haurreskola de San Juan. «El proyecto está realizado y en estos momentos nos encontramos en la fase de contratación, por lo que esperamos que la obra se ejecute en breve», informó. El segundo proyecto es la renovación del parque de las escuelas infantiles de Latxartegi, recientemente acabado. El tercero corresponde a la reforma del frontón del colegio Domingo Agirre. «Respecto a este último, el proyecto está realizado y se prevé abordar la reforma de la parte superior del frontón en octubre y la de la pista en diciembre aprovechando las vacaciones navidenas», indicó la alcaldesa.

El cuarto, basado en la reforma de la plaza Domingo Agirre, se encuentra de camino. «El proyecto está realizado y la propuesta está en fase de ser contrastada con los vecinos», señaló. El quinto proyecto consiste en acabar de reurbanizar Arantzazu y soterrar los cables de electricidad en el lugar. «Ya se ha puesto en marcha el proceso y calculamos que se alargará hasta el primer trimestre de 2019», estimó Olabide. El sexto y último proyecto se basaba en la construcción de un circuito de 'Dirt bike' en el parque de Urtatza Zahar. «Los técnicos han visitado distintos modelos y posibilidades, que serán abordadas también con los autores de la propuesta y con Telleriarteko Txirrindulari Elkartea, ya que se trata de un terreno donde celebran el campeonato de ciclo cross y la idea es que el nuevo circuito pueda servir también para ello», avanzaba. Por último, Olabide hizo mención a uno de los proyectos de los presupuestos participativos para 2017 no realizado, basado en la instalación de una acera y nuevo alumbrado entre Txintxoetxe y Mantxola. «Se estudiaron distintas alternativas que no salieron adelante, había problemas con URA para realizar la acera en la parte derecha en la que se encuentra la regata, ya que no podía ser tapada, por lo que finalmente, se hará una acera impresa en asfalto en la parte izquierda, además de colocar nueva iluminación», indicó.