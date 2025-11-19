Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los escolares legazpiarras tuvieron la oportunidad de fotografiarse con los payasos tras la función.

Legazpi

Porrotx, Marimotots, Pupu y Lore volvieron a elegir Legazpi para testar su nueva función con los niños

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Legazpi sigue siendo un espejo en el que observar las primeras reacciones de los niños y niñas ante una nueva función para los payasos ... Porrotx, Marimotots, Pupu y Lore, tan queridos como esperados entre los escolares de la localidad a las puertas de cada estreno. Este miécoles, cientos de ellos pudieron disfrutar de 'Zerua lapurtu dute' en el cine de Latxartegi. Presenciaron un precioso espectáculo, creado con la colaboración de la sociedad de ciencias Aranzadi, en el que ahondan en la contaminación lumínica, el uso de las pantallas y la importancia de cuidar la naturaleza.

