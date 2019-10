Se pone en marcha un microbús temporal entre Legazpi y Oñati Las alcaldesas de Oñati y Legazpi en la rueda de prensa de ayer. / LIMIA LEGAZPI. Miércoles, 9 octubre 2019, 00:24

Hoy mismo comenzará a circular un microbús directo entre Legazpi y Oñati, puesto en marcha por los ayuntamientos de ambas localidades a fin de paliar los efectos de las obras que durante cuatro meses mantienen cortada Udana. «Los trabajos de rehabilitación de los cuatro puentes sobre la regata de Olaran de Oñati impiden la circulación de la línea de DG04 de Lurraldebus entre Legazpi y Oñati, las ofertas de servicio habilitadas desde Lurraldebus no satisfacen las necesidades de desplazamiento entre ambos municipios, por lo que ambos consistorios trabajamos en colaboración con la Diputación para ofrecer una solución y hemos logrado la autorización del departamento foral de Movilidad y Ordenación del Territorio para establecer un servicio temporal que comunique los dos pueblos mientras no se pueda restablecer el servicio interurbano de Lurraldebus habitual», explicaban las alcaldesas de Oñati y Legazpi, Izaro Elorza y Koldobike Olabide, en una rueda de prensa ofrecida ayer por la tarde. Este servicio temporal será prestado mediante un microbús de la empresa Goierri Bus, S.L. apto para circular por las carreteras rurales de Olabarrieta por las que se realizará el trayecto entre los dos municipios (por donde no podría hacerlo un autobús de Lurraldebus debido a sus dimensiones). El microbús prestará servicio de lunes a viernes, excepto festivos, realizando seis salidas de Saturnino Tellería hacia Oñati, a las 7.05, a las 8.05, a las 13.05, a las 14.05, a las 18.05 y a las 19.05. Una vez en Oñati, parará primero en San Lorenzo y después en Correos. En cuanto al sentido inverso, el microbús hará seis salidas de Oñati a Legazpi, partiendo de Correos a las 7.35, a las 8.35, a las 13.35, a las 14.35, a las 18.35 y a las 19.35. Hará una parada en Olakua y de allí se dirigirá a Legazpi. El microbús tendrá 19 plazas y los desplazamientos serán gratuitos para sus usuarios. Ambos ayuntamientos llamaron a hacer un uso responsable del mismo. El horario completo puede consultarse en www. legazpi.eus.