El Polideportivo Bikuña estará cerrado hasta el viernes por tratamiento contra la legionella

Como todos los años, es habitual que el polideportivo Bikuña cierre sus puertas durante unos días para llevar a cabo el tratamiento de prevención contra ... la legionella. Este año también permanecerá cerrado del 11 de agosto al 15 de agosto (ambos inclusive), por lo que el 16 de agosto, sábado, volverá a abrir sus puertas.

Durante el cierre, los depósitos de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán y se realizará un tratamiento de legionella en vestuarios y duchas.

Biblioteca y Centro Social

Por otro lado, ha que recordar que este mes de agosto, todos los servicios que alberga Kultur Etxe estarán cerrados, mañana y tarde, salvo la Biblioteca Municipal, que abrirá sus puertas para los usuarios, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. El 1 de septiembre, los espacios municipales volverán a abrir sus puertas en el horario habitual.

Asimismo, y debido a la buena acogida que tuvo el año pasado la apertura del Centro Social en agosto, el Ayuntamiento ha decidido mantener abierto el servicio este año también. Así, del 31 de julio al 25 de agosto el Centro Social se abre de 17.00 a 20.30 horas.

Este año el bar del Centro Social abrirá a partir del 26 de agosto, de martes a domingo, de 09.00 de la mañana a 20.30 horas, manteniendo el mismo horario los fines de semana. Son muchas y muchos os legazpiarras que acuden diariamente al Centro Social y el Consistorio ha considerado importante mantener el servicio abierto durante las vacaciones.