Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El polideportivo Bikuña volverá a abrir sus puertas el sábado 16. UDALA

Legazpi

El Polideportivo Bikuña estará cerrado hasta el viernes por tratamiento contra la legionella

Se trata de las labores preventivas de todos los años; el sábado el servicio volverá a estar disponible para los usuarios

DV

Martes, 12 de agosto 2025, 20:11

Como todos los años, es habitual que el polideportivo Bikuña cierre sus puertas durante unos días para llevar a cabo el tratamiento de prevención contra ... la legionella. Este año también permanecerá cerrado del 11 de agosto al 15 de agosto (ambos inclusive), por lo que el 16 de agosto, sábado, volverá a abrir sus puertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  7. 7 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  10. 10 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Polideportivo Bikuña estará cerrado hasta el viernes por tratamiento contra la legionella

El Polideportivo Bikuña estará cerrado hasta el viernes por tratamiento contra la legionella