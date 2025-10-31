Un plan integral para mejorar la accesibilidad y la calidad urbana del barrio Urtatza

El Ayuntamiento ha encargado al arquitecto legazpiarra Josean Medina la elaboración de un plan director para el barrio Urtatza. «El objetivo es definir una estrategia ... global de mejora urbana, social y ambiental, que permita actuar en el conjunto del barrio de forma coordinada, evitando intervenciones parciales sin coherencia entre sí», señalan desde el consistorio.

«Urtatza es uno de los barrios más singulares de Legazpi. Nació en una loma de fuerte pendiente y su trazado se ordenó en torno a la disposición más eficiente de los bloques de viviendas, lo que ha condicionado su estructura urbana y su accesibilidad. A diferencia de otros barrios más antiguos, no se diseñó priorizando la calidad del espacio público, lo que ha generado con el tiempo dificultades de movilidad, carencias de zonas verdes cualificadas y espacios con poco valor urbano», ponen de manifiesto.

«Sin embargo, Urtatza cuenta con una gran cohesión vecinal y un fuerte sentimiento de comunidad. Sus vecinos y vecinas cuidan del entorno, han impulsado la instalación de ascensores en la mayoría de los edificios y muestran un claro compromiso con la mejora del barrio», destacan.

«En los últimos años, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas acciones de mejora en Urtatza, especialmente, en materia de accesibilidad y urbanización. Aunque estas intervenciones han supuesto una inversión importante, su impacto no resulta del todo visible a nivel global, ya que se han desarrollado de forma puntual y en zonas concretas. Por ello, este nuevo proyecto se plantea como una oportunidad para analizar y planificar el barrio en su totalidad, ofreciendo una visión integral que permita coordinar las futuras actuaciones», enuncian.

Desde el consistorio explican que el nuevo plan director buscará dar respuesta de forma conjunta a los principales retos del barrio, integrando aspectos urbanísticos, sociales, ambientales y energéticos, entre otros. Entre sus objetivos destacan: elaborar un diagnóstico general de la situación actual, mejorar la accesibilidad urbana y peatonal tanto en los espacios públicos como en los portales, reordenar y revitalizar los espacios públicos y zonas verdes fomentando la convivencia y el uso ciudadano, renovar las infraestructuras urbanas obsoletas y mejorar su eficiencia, introducir criterios de sostenibilidad en la urbanización, establecer fases de actuación y realizar una valoración económica global que facilite la ejecución progresiva de las mejoras.

«Urtatza como un todo»

El alcalde, Eric Gálvez, señala que este plan nace «no solamente de las necesidades que ya se habían detectado a nivel técnico, sino también de aquellas que la propia ciudadanía ha expresado en el proceso participativo 'Legazpi Auzoetatik', iniciativa que tiene como objetivo acercar la gestión municipal a los barrios, conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía y fomentar la participación ciudadana». Indica que «gracias a esa escucha activa, han conocido mejor qué aspectos del barrio necesitan una actuación prioritaria».

«Durante los últimos años, se han realizado mejoras cuantiosas en Urtatza, pero su efecto no se percibe de manera uniforme en todo el barrio, por eso ahora damos un paso más, queremos un proyecto global, que piense en Urtatza como un todo y que permita coordinar las actuaciones de forma coherente y planificada», reseña el primer edil. «Ha llegado la hora de afrontar los retos que presenta Urtatza con ambición. Una vez tengamos el proyecto definitivo, acudiremos a las distintas administraciones en busca de financiación que, unida a los recursos propios que destine el Ayuntamiento, nos permita acometer las inversiones necesarias», señala.

El alcalde subraya que este plan «es una apuesta por un barrio más accesible, más habitable y más sostenible, que mantenga su identidad y refuerce la calidad de vida de quienes viven en el mismo».

Añade que el plan se desarrollará en estrecha colaboración con las vecinas y vecinos de Urtatza, que podrán aportar sus propuestas y prioridades.

«Esta actuación responde al compromiso adquirido en el Plan de Legislatura 2023-2027 y se alinea con otros planes estratégicos municipales», menciona.

«Este es un proyecto de barrio, pero también de municipio, con el que avanzamos hacia un Legazpi más cohesionado, más verde y mejor adaptado al futuro», señala el primer edil.