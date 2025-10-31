Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde y técnicos municipales en una de las visitas realizadas a Urtatza con el arquitecto Josean Medina para abordar el proyecto. UDALA

Un plan integral para mejorar la accesibilidad y la calidad urbana del barrio Urtatza

El Ayuntamiento de Legazpi ha encargado esta labor al arquitecto legazpiarra Josean Medina

Cristina Limia

Cristina Limia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El Ayuntamiento ha encargado al arquitecto legazpiarra Josean Medina la elaboración de un plan director para el barrio Urtatza. «El objetivo es definir una estrategia ... global de mejora urbana, social y ambiental, que permita actuar en el conjunto del barrio de forma coordinada, evitando intervenciones parciales sin coherencia entre sí», señalan desde el consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  8. 8

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  9. 9 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  10. 10

    El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un plan integral para mejorar la accesibilidad y la calidad urbana del barrio Urtatza

Un plan integral para mejorar la accesibilidad y la calidad urbana del barrio Urtatza