Patxi Otaegi ejercerá de juez de paz otros cuatro años en Legazpi

LegazpiPatxi Otaegi ejercerá de juez de paz otros cuatro años en Legazpi
Relevó a Cesáreo de la Presa en 2006, y desde entonces ha ejercido sus funciones con gran cercanía e implicación
Legazpi
Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21
El Ayuntamiento informa de la renovación de Patxi Otaegi como juez de paz de Legazpi por otros cuatro años más, habiendo sido recientemente aprobada ... por el Pleno de la Corporación Municipal con los votos a favor del PNV, el PSE-EE y EH Bildu (el grupo Berdeak + Independientes no asistió a la sesión).
«En noviembre de 2006, Patxi Otaegi relevó en el puesto a Cesáreo de la Presa, quien llevaba ejerciendo de juez de paz más de 25 años», rememoran desde el consistorio. «Es una persona que conoce a la mayoría de la ciudadanía, implicada en las causas sociales y cercana para los vecinos y vecinas del pueblo», destacan. «Tal y como explica el propio Patxi, hubo un tiempo en el que la carga de trabajo del juez de paz era mayor, sin embargo, hoy en día el volumen de esa carga es menor y se encuentra muy a gusto desempeñando sus funciones», enuncian.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión