La parroquia se convertirá hoy en un magnífico escenario de música gospel Integrantes de 'The Upper Room' en plena actuación. Por la mañana, el templo celebrará un hermanamiento con la parroquia de la Asunción de Colmenar Viejo El grupo 'The Upper Room' actuará a las 19.00 horas CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:39

El ciclo musical de noviembre 'Azaroan musika' ofrecerá la oportunidad de disfrutar hoy del concierto del grupo de gospel 'The Upper Room' en un escenario acústico tan privilegiado como la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. La cita será a las 19.00 horas y la entrada, gratuita.

La agrupación invitada está formado por Mikel San José como voz principal junto con los vocalistas Santi Romano, Olatz Otxoa y Karlos Etxaniz, a los que acompaña el pianista Iñaki Miguel.

Juntos ofrecerán un repertorio en el que combinarán sus temas propios con algunos clásicos del género del gospel. Entre los propios, interpretarán 'Aleluia', 'Mesedez', 'Kebar Ibaian' y 'Oihua da nire deia'. Entre los grandes clásicos del gospel, no faltarán 'Oh Happy Day', rebautizado por el grupo como 'Egun Alaia', así como 'Glory, Glory Hallelujah', adaptado a 'Burua altxa'. Y es que el conjunto viene realizando diversas adaptaciones de temas de gospel al euskera. También habrá ocasión de escuchar las obras en inglés 'When the saints go marching in' o 'Down By The Riverside'.

«Volvemos a Legazpi siete años después de nuestra primera actuación en la localidad, eso sí, esta vez con la formación ampliada, ya que acudimos con cuatro voces y piano, la familia ha crecido», relatan desde el conjunto.

«Será un concierto muy completo, con algunos temas universales y otros que el público descubrirá con nosotros, habrá canciones muy espirituales para escuchar atentamente y otras con mucho ritmo, estamos seguros de que la gente disfrutará, dará palmas, cantará....», indican desde 'The Upper Room'.

Hermanamiento parroquial

Por otro lado, la misa de doce de hoy tendrá un significado especial en la parroquia. Dentro de la misma, se realizará el hermanamiento entre la parroquia de la Asunción de Legazpi con la parroquia de la Asunción de Colmenar Viejo de Madrid. Al finalizar la ceremonia, habrá además, una audición de órgano a cargo de Gerardo Rifón, organista titular de la parroquia de San Ignacio (situada en el barrio de Gros de San Sebastián), que es conocido en nuestra localidad por haber participado anteriormente en el ciclo de órgano 'Maiatza Musikala' organizado desde la misma parroquia.

La jornada de hermanamiento entre ambas parroquias culminará con una comida en el restaurante Etxe Berri de Zumarraga.