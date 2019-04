El parque de bomberos y la Ley Electoral, en el turno de preguntas

La alcaldesa abrió el turno de preguntas respondiendo a una cuestión sobre el traslado del parque de bomberos a Bergara. «En el Pleno anterior se me preguntaba si era consciente de las consecuencias que ello tendría. Claro que soy consciente, que nadie tenga la menor duda de que en la siguiente legislatura trabajaremos para mantener el parque de bomberos de Legazpi, porque estamos hablando de la seguridad de las familias legazpiarras y con eso no se admiten juegos políticos», señaló Koldobike Olabide.

«También soy consciente de que el 12 de marzo tuvimos un incendio en Plazaola 16 que afectó a 8 familias, de las cuales 6 tuvieron que ser realojadas, la vivienda donde se produjo el incendio ha sido desalojada hasta reparar daños. Es curioso que haya tanta preocupación por las instalaciones pero que no os hayáis interesado por la situación de las familias afectadas en las comisiones, en la Junta de Portavoces o en el Pleno», indicó la primera edil. «Nosotros reiteramos nuestra propuesta de trabajar juntos para mantener el parque de bomberos», instó.

«Si queréis mantener el servicio tal y como está ahora y con más personal nos vais a tener de la mano siempre», aseveró Mikel Alzelai desde EH Bildu. «Pero nos parece impresentable que hasta el día de hoy no hayáis dejado clara vuestra intención sobre el parque y ahora, en vista de las elecciones, vengáis con ello y además, echándonos en cara que no nos preocupamos por la gente de la casa incendiada en Plazaola, ¿cómo lo sabéis?, si hubiera sido una propiedad del Ayuntamiento hubiéramos preguntado aquí lógicamente, pero es un inmueble particular, me parece lamentable y barriobajero por vuestra parte», manifestó.

«Yo no estoy seguro de esa apuesta de la que habla la alcaldesa», expuso Óscar Valbuena. «Porque una cosa es hablar del parque de bomberos y otra del servicio de bomberos, el parque de bomberos puede estar abierto pero para otras cuestiones y trasladar igualmente el servicio a Bergara», señaló. «Me parece muy grave y una falta de ética la acusación realizada por la alcaldesa al resto de partidos sobre el incendio en Plazaola, personalmente, ese día recuerdo que estaba trabajando cuando empezaron a circular fotos del suceso, pero me dio tiempo a llegar y estuve informándome al pié de incendio», señaló el edil socialista.

Servicio de taxi

«Nos alegramos del cambio de criterio del PNV, que hasta ahora no había dejado nada claro si defendía que se mantenga el parque de bomberos en Legazpi», expresó Alberto Bezunartea. «Ya era hora de que se unieran al resto de grupos ante un traslado que supone una merma en la calidad del servicio, porque no es lo mismo que los bomberos lleguen en 4 minutos o en 14 si tienes un coche encima de tu esófago, no es populismo, es la diferencia entre la vida y la muerte», indicó. «De todas formas, la alcaldesa ha supuesto una cosa que es incierta, ¿qué sabe con quién hemos hablado para conocer cómo están las familias de Plazaola 16?, es obligación del Ayuntamiento facilitarnos la información, por lo que ha hecho una dejación de funciones», dijo. Este último también acusó al PNV de incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Indicó que desde el 2 de abril no se puede publicitar, ni inaugurar ninguna obra, ni servicio. «De momento, hemos presentado tres denuncias, la primera sobre la aparición del tema de la pensión en los medios con la presencia de Markel Olano, la segunda sobre el nuevo servicio de taxi, que tampoco se podía haber publicitado y la tercera, sobre la piscina pequeña del polideportivo», citó.

La alcaldesa contestó. «Habéis denunciado al Ayuntamiento por informar a la ciudadanía de la puesta en marcha de un servicio, pero no compartimos que se esté vulnerando la ley por ello, ¿cómo va a utilizarse sino el servicio?, en ningún momento se ha inaugurado nada, hemos retirado la información del servicio de taxi compartido de la web municipal por imperativo legal, pero la decisión de la Junta Electoral aún no es firme, puesto que la hemos alegado», indicó.