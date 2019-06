Pako Vierbücher dona a Lenbur un material fotográfico lleno de historia Luis Chillida y Pako Vierbücher tras la firma del documento de donación, ayer, en el Palacio Bikuña. La firma tuvo lugar ayer, entre Vierbücher y el presidente de la fundación, Luis Chillida | Las imágenes, obra de su padre, José Vierbücher, reflejan el auge de la actividad industrial y los pequeños talleres en la comarca CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Viernes, 7 junio 2019, 00:13

El fotógrafo Pako Vierbücher y el presidente de Lenbur, Luis Chillida, firmaron ayer la donación, por parte del primero, de una importante cantidad de material fotográfico a la fundación legazpiarra. Toda una colección de 'joyas gráficas' que condensan una significativa parte la historia de la comarca y son obra de su padre, José Vierbücher Llopis, fallecido en 1999.

«Por motivos de la guerra, mi familia se desplazó desde Barcelona, donde residía, a la localidad de Tolosa, allí, mi abuelo paterno, capataz en las minas de Aritzaga con una compañía minera alemana, montó un pequeño taller de bobinado de motores», relataba Pako Vierbücher durante la firma de la donación, realizada a las doce del mediodía, en el Palacio Bikuña. «Mi padre, José Vierbücher, estuvo haciendo la mili en el aeropuerto de Agoncillo, en Recajo, La Rioja, donde ejercía de fotógrafo de aviación, realizando cartografía, ahí es donde se inició de lleno en la profesión», contaba. «Cuando volvió a Tolosa continuó con la profesión entrando a trabajar en la empresa Foto Martín, donde ejercía de técnico de laboratorio», recordaba.

«Buscando su expansión, salía con su moto para hacer fotografías en distintos talleres y así es como llegó a Zumarraga, donde en 1955 montó un pequeño comercio de fotografía, a los tres o cuatro años, toda la familia nos vinimos a vivir a Zumarraga», explicaba Pako. «En su comercio, realizaba fotos de estudio, de bodas y sobre todo, de talleres mecánicos de toda la comarca, llegando a obtener un gran reconocimiento en su profesión», señalaba. «En aquellos años, había un gran auge de empresas, muchas mueblerías, mimbrerías... con una gran actividad en la zona, la metalurgia tuvo mucha importancia en la época, ya que la fábrica Esteban Orbegozo daba trabajo a más de 3.000 personas, también proliferaban los talleres pequeños de troquelería, mecanizado, forja... que nacieron a su alrededor y demandaban muchas fotos de los productos elaborados para acudir a las ferias y distribuirlas entre sus vendedores», explicaba Pako.

«En ese ejercicio, mi padre se movía muy bien, yo considero que una de las condiciones para llegar a ser un buen fotógrafo es dominar la luz y mi padre lo hacía de maravilla, en su pequeño comercio dedicaba horas y horas al retoque de las fotos, iluminaciones extras, siluetados, trabajo de laboratorio y demás», describía. «De él partimos tres hermanos fotógrafos, para seguir la saga Vierbücher», señalaba. «Cuando falleció, en 1999, su comercio pasó a mi propiedad, ya desvinculado totalmente del nombre Foto Luz y como fotógrafo Pako Vierbücher, me dediqué a guardar, seleccionar, escanear y separar por temas todo lo que me había caído en herencia y que no pedía pan, tampoco me rentaba nada, pero ocupaba mucho espacio, eso sí...», contaba. «Me queda incluso mucho trabajo todavía a medias», añadía.

«Pensé en ir vendiendo y donando ciertos temas, pues el archivo era muy grande y pasé algunas ofertas de venta por lotes, pero en mi pueblo, algunos políticos me dijeron que solamente tenían valor sentimental, una vez ya pensando en la jubilación, contacté con Aurelio González, con quien me unía una gran amistad de la época en la que estuve en Legazpi y le comenté que poseía un lote bastante amplio de fotografías de empresas de Legazpi, Zumarraga, Urretxu, Ezkio, Bergara... en uno de los cajones y marcados por mes y año, calculo que tendría más de 12.000 placas», enumeraba.

«Llegados a un acuerdo con Lenbur, una parte ha sido vendida a la fundación con fotos de familias antiguas, imágenes de estudio... y otra gran parte ha sido donada con cámaras antiguas y elementos de fotografía de aquellos años», explicaba. «Actualmente, dispongo todavía de una buena parte de material de mi padre, consistente en fotos de calles, algunas de obras, archivos de La Salle, fiestas, deportes... de estos pueblos, al que ya veré qué destino doy», apuntaba. «También dispongo de todo un archivo propio y todo un archivo gráfico de mi hermano Kike, ya fallecido, en el cual estoy inmerso en estos momentos, intentando preparar una gran exposición sobre él y su corta, pero productiva vida fotográfica», avanzaba. «Imaginaros... en Zumarraga, Foto Luz hará 65 años el año que viene y eso son muchos años», destacaba.

Material «con mucha fuerza»

Desde Lenbur valoran especialmente el material recibido. «Para nosotros es una gran noticia, no es la primera donación fotográfica que recibimos, anteriormente fueron las de Lucio Vergara, Guinea, Santi Gabiria... esta es la cuarta, podemos destacar que, así como las anteriores también tocaban el ámbito industrial, pero centrándose más en el plano industrial-social de Legazpi, la actual tiene dos características que la diferencian, una es que prácticamente el cien por cien del material tiene relación con el mundo industrial y con los talleres que había en la comarca, otra de sus características es precisamente que abarca la comarca, mientras que las anteriores se ceñían a Legazpi, de esta forma, encontramos retratados talleres singulares y nos quedamos asombrados de la gran cantidad que había en los años 40, 50, 60 y 70... nos parece un material muy interesante», describen.

«En este momento, estamos trabajando en la papelera con vistas a hablar de lo que era la fábrica, en esa labor, el documento fotográfico es fundamental, en cualquier exposición, museo, actividad cultural... la imagen tiene un valor estupendo, magnífico, ya que las fotografías permiten explicar algo visualizándolo y en ese sentido, tiene muchísima más fuerza que un texto», señalan. «A futuro, el material donado nos posibilitará jugar con él en diferentes aspectos», indican. Realizar una exposición del mismo para dar a conocer la comarca desde el punto de vista industrial sería una opción, por ejemplo, aunque de momento, no hay nada concretado. «Ya tenemos la herramienta, ahora tenemos que buscar los medios para exponer esa herramienta y que lo pueda visualizar y disfrutar toda la comarca», indican. «En la misma línea, animamos a dirigirse a nosotros a familias y particulares que posean material de este tipo, que en muchos casos puede resultar difícil de conservar y supone un coste, nosotros contamos con un centro de documentación fotográfico especializado en ello e incluso podemos escanear las imágenes y devolverlas», apuntan.