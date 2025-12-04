Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La soprano Alison Fernández y el organista Oier Gastón.  

El organista Oier Gastón y la soprano Alison Fernández ofrecerán el concierto 'AO Dúo' en la parroquia de Legazpi

Oier Gastón interpretará, en primicia, una obra que ha compuesto expresamente para el órgano de la localidad

Cristina Limia

Cristina Limia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:45

Comenta

La parroquia será una de las paradas especiales de estos días en Legazpi, con el concierto 'AO Dúo' que el organista titular de Urretxu, Oier Gastón, y la joven soprano alumna del Conservatorio de Donostia, Alison Fernández, ofrecerán este sábado, a las 20.00 horas, tras la misa de siete. Dentro del variado repertorio que han preparado para la ocasión, en el que representarán numerosas canciones conocidas, Oier Gastón interpretará en primicia una obra que ha compuesto expresamente para el órgano de Legazpi, titulada 'Sonate pour Grand Orgue en ré mineur'. El autor avanza que tiene tres movimientos: I. Allegro Assai; II. Adagio Cantabile; III. Vivace Brillante. También destaca la calidad de la soprano invitada, donostiarra de 15 años, «que canta impresionantemente bien», describe el propio Gastón sobre su acompañante del sábado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  6. 6 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  7. 7 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  8. 8 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  9. 9

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  10. 10

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El organista Oier Gastón y la soprano Alison Fernández ofrecerán el concierto 'AO Dúo' en la parroquia de Legazpi

El organista Oier Gastón y la soprano Alison Fernández ofrecerán el concierto &#039;AO Dúo&#039; en la parroquia de Legazpi