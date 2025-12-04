El organista Oier Gastón y la soprano Alison Fernández ofrecerán el concierto 'AO Dúo' en la parroquia de Legazpi

Cristina Limia Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

La parroquia será una de las paradas especiales de estos días en Legazpi, con el concierto 'AO Dúo' que el organista titular de Urretxu, Oier Gastón, y la joven soprano alumna del Conservatorio de Donostia, Alison Fernández, ofrecerán este sábado, a las 20.00 horas, tras la misa de siete. Dentro del variado repertorio que han preparado para la ocasión, en el que representarán numerosas canciones conocidas, Oier Gastón interpretará en primicia una obra que ha compuesto expresamente para el órgano de Legazpi, titulada 'Sonate pour Grand Orgue en ré mineur'. El autor avanza que tiene tres movimientos: I. Allegro Assai; II. Adagio Cantabile; III. Vivace Brillante. También destaca la calidad de la soprano invitada, donostiarra de 15 años, «que canta impresionantemente bien», describe el propio Gastón sobre su acompañante del sábado.