Ane Odriozola (Autora del libro 'El secreto de Gibola'): «Agotar los 500 ejemplares de mi libro era impensable, estoy muy agradecida» Ane Odriozola con su primera novela entre las manos. / LIMIA Tras el éxito, la escritora legazpiarra ha sacado otro medio millar a la venta y revela que ha comenzado a escribir una segunda parte CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:36

Puede decirse que la primera novela de Ane Odriozola ha volado de las librerías en cuestión de dos semanas. Vender 500 ejemplares en un municipio de 8.500 habitantes significa que 'El secreto de Gibola' ha llegado a gran parte de los hogares legazpiarras. La autora habla en esta entrevista del dulce momento que está viviendo, de su próxima participación en la Feria de Durango y de una segunda parte del libro ya empezada.

-Su novela se agotó literalmente en Legazpi, ¿habrá más?

-Sí, encargué otros 500 ejemplares y, de hecho, ya se encuentran disponibles en los mismos lugares de antes: las librerías Hizkuntza y Apatxo, la tienda Foto Luz y la pescadería Odriozola en el caso de Legazpi, la librería Aresti en Zumarraga y a través de la página web www. elsecretodegibola.com. En un principio, Josema Azpeitia, quien me ha asesorado en todo el proceso, me animó a sacar 500, a mí me parecían muchos, pero lo hice. Que se acabaran en dos semanas me parecía impensable. Principalmente, se han vendido en las librerías, aunque a través de Internet también han viajado algunos ejemplares a Madrid, Bizkaia, Ávila, Burgos... Tengo la intención de extenderlo también a librerías de otros pueblos. Aunque la novela se desarrolla en Legazpi, creo que tiene elementos muy comunes: el caserío, la calle... son universales y la propia historia puede interesar a cualquier persona que no sea de Legazpi.

-¿Qué le han comentado sus lectores del libro?

-La impresión que me llega es que ha gustado mucho y que se lee rápidamente. Hay gente que me ha dicho que no podía parar de leerlo y eso me produce la mayor de las satisfacciones. También me llega que lo están leyendo personas que no son asiduas a la lectura y eso es muy bonito. Desde aquí, me gustaría dar las gracias por la acogida que ha tenido la novela, sobre todo, por el interés y la respuesta de la gente, porque a parte de comprarlo y leerlo, muchas personas se acercan a mí y me comentan qué les ha parecido. Un hombre me decía el otro día que se lo haría leer a su nieto porque se aprendía mucho de Legazpi, eso es una gran alegría para mí.

-¿Habrá un segundo libro?

-Hace tiempo que empecé a escribir una segunda novela, como continuación de 'El Secreto de Gibola'. Lo ideal sería publicarla el año que viene o el siguiente, pero no puedo asegurar nada, porque es muy difícil, mi principal problema es la falta de tiempo.

-Próximamente acudirá a la Feria de Durango, ¿dónde y en qué fechas podremos encontrarla?

-Estaré en el stand dedicado a las auto-publicaciones dentro de la feria. Realicé la correspondiente petición para ello, presenté el proyecto y me dijeron que sí. La organización marca una serie de prioridades, tienen preferencia las obras publicadas en euskera, después, las publicadas en otros idiomas sobre temas relacionados con Euskadi, donde me encuentro yo, y a continuación, las obras de otras temáticas. Durante todos los días de la feria, del 5 al 9 de diciembre, mi libro estará a la venta en ese espacio de auto-publicaciones y todos los autores que participamos en el mismo nos hemos organizado por turnos para estar en el stand, yo lo haré el 6 de diciembre de 17.00 a 20.00 horas y el 7 de diciembre de 10.30 a 14.00 horas.