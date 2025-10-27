Legazpi«Nunca olvidaré este día»
Marian Lasa cumplió su sueño de dirigir al Orfeón Donostiarra en el concierto que le ofreció Santikutz
Legazpi
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24
Que en pleno concierto, el director del Orfeón Donostiarra se girara hacia ella y la invitara a dirigirlo fue «un sueño hecho realidad» para ... Marian Lasa el sábado, en la parroquia. El concierto organizado por Santikutz Abesbatza con motivo de los 30 años que lleva siendo directora del mismo estuvo lleno de emociones.
Marian dirigió al Orfeón Donostiarra en la obra 'Maite'. Y no fue la única sorpresa. Otra vez, el director se giró e invitó a Santikutz Abesbatza a cantar con el Orfeón la obra 'Txanton Piperri', nuevamente con Lasa como directora. Santikutz Abesbatza también leyó una emotiva carta para Marian Lasa, quien recibió, a su vez, un ramo de flores y una pulsera con una inscripción de sus coralistas.
«Nunca olvidaré este día, ¡que homenaje más bonito!», traslada Marian agradecida.
