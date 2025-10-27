Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta de Santikutz Abesbatza, entregando varios detalles a Marian.

Legazpi

«Nunca olvidaré este día»

Marian Lasa cumplió su sueño de dirigir al Orfeón Donostiarra en el concierto que le ofreció Santikutz

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Que en pleno concierto, el director del Orfeón Donostiarra se girara hacia ella y la invitara a dirigirlo fue «un sueño hecho realidad» para ... Marian Lasa el sábado, en la parroquia. El concierto organizado por Santikutz Abesbatza con motivo de los 30 años que lleva siendo directora del mismo estuvo lleno de emociones.

