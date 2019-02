«El nuevo servicio de bomberos mejorará la atención en Legazpi y Urola Garaia» Imanol Lasa en su comparecencia con el gobierno municipal. / LIMIA El portavoz foral Imanol Lasa ha pedido que «no se haga populismo con un tema tan sensible como la seguridad» CRISTINA LIMIA Sábado, 16 febrero 2019, 00:31

El diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, Imanol Lasa, aseguró ayer en Legazpi que el Plan Gipuzkoa Babestu 20-30 que diseña el futuro servicio de bomberos de Gipuzkoa «mejorará sustancialmente la atención a las emergencias tanto en todo el territorio, como en Legazpi y en Urola Garaia».

En una comparecencia realizada en el Ayuntamiento junto a la alcaldesa Koldobike Olabide y todos los miembros del gobierno municipal, Lasa pidió a los responsables del PSE-EE, Irabazi y Bildu en la localidad «que no hagan populismo con una cuestión tan delicada como la seguridad de las personas».

«Hay líneas rojas que no se pueden traspasar, no se puede meter miedo de forma falsa a la ciudadanía con tal de conseguir votos», señaló, y advirtió que «no van a permitir que se acuse a la Diputación de dejar en riesgo a nadie de forma falsa e interesada». Invitó a los partidos citados a acudir a la Diputación. «Me presto al diálogo con ellos y a darles a conocer un plan que estoy seguro no han leído después de ver las barbaridades que han dicho al respecto», criticó.

«Con el nuevo plan Legazpi estará atendida con más medios humanos y técnicos que en la actualidad, al contar con el nuevo parque central de Bergara, que dispondrá de la última tecnología y unas instalaciones modernas adaptadas a las necesidades actuales y futuras, se prevé dotar de más efectivos a los parques, incrementando la plantilla en 71 miembros, de manera que Legazpi y Urola Garaia verán mejorada la atención a los incidentes de forma considerable», expuso. «El servicio de bomberos podrá movilizar en Legazpi once bomberos, siete más que ahora, en solo 11 minutos. El municipio mejorará en los dos ratios que los especialistas en emergencias consideran más importantes: el número de bomberos que llegan en menos de 15 minutos, con un ratio que pasará a ser óptimo, y el porcentaje de población atendida en menos de 15 minutos para una salida estándar o segunda salida», citó el diputado.

«El aspecto fundamental al analizar los riesgos es que las dotaciones que lleguen en primera salida al lugar lo sean de suficiente entidad para acometer una intervención estándar o grande, con las debidas garantías de seguridad para personas implicadas e intervinientes; las emergencias de entidad media y las más graves se atenderán con más recursos y en menos tiempo que ahora, eso es lo importante y lo eficaz, no la atención inmediata con pocos recursos, dado que éstos no pueden realizar operaciones más allá de aseguramiento de la escena, zonificación y ubicación de vehículos», incidió Lasa.

«El plan es fruto de un minucioso estudio técnico realizado por los bomberos del territorio con el fin de modernizar el servicio actual, diseñado en los años 80, el objetivo es adaptarse a los cambios habidos, han cambiado las situaciones de emergencia, con menos fuegos y más incidencias en accidentes de tráfico, han cambiado las infraestructuras de Gipuzkoa y también ha cambiado la legislación», resaltó.

«El plan incorpora nuevos parques, nuevos recursos, profesionales de nuevos perfiles, un mayor número de personas para ofrecer el servicio y más inversión. Ninguno de los 89 municipios del territorio se queda con un peor servicio, todos tendrán un mejor servicio, que además, tiene el visto bueno de todos los partidos políticos en las Juntas Generales, vamos a una campaña electoral, pero no significa que en 2019 no se haga nada, este año se asentarán las bases para el desarrollo del plan, que se empezará a ejecutar en 2020», apuntó.

Qué ocurrirá con Korosti

«Habrá que ver cuáles serán las nuevas funciones del parque de Legazpi, hay dotaciones que estarán en Bergara sí, pero hay otros muchos elementos como protección civil, formación... haremos esa transición a través del trabajo y el acuerdo con el Ayuntamiento de Legazpi y con una alcaldesa que viene asistiendo a todas las reuniones convocadas. Contaremos, por supuesto, con el resto de partidos, recogiendo todas las ideas», declaró el diputado.