Nueva licitación del servicio de mantenimiento del cementerio municipal

El Ayuntamiento informa de la puesta en marcha del procedimiento de licitación para una nueva contratación del servicio de inhumaciones, exhumaciones, limpieza de instalaciones ... comunes y mantenimiento de las zonas verdes y del arbolado del cementerio municipal.

«Con esta iniciativa, el consistorio da continuidad a su planificación anual de conservación y mejora de los espacios públicos. El proceso se desarrollará mediante procedimiento abierto, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y una gestión eficiente de los recursos públicos. La nueva licitación se impulsa ante la próxima finalización del contrato actualmente en vigor, con el fin de asegurar la continuidad del servicio y mantener el cementerio en buenas condiciones», dan cuenta desde el consistorio.

«El contrato incluirá tanto las tareas habituales de limpieza y mantenimiento, como el cuidado específico de jardines y arbolado, reforzando así la atención al entorno natural del recinto. Los interesados en conocer las bases del mismo al completo pueden consultar el perfil del contratante disponible en la página web municipal www.legazpi.eus», enuncian desde el Ayuntamiento.

El Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento identifica el cementerio como uno de los espacios de mayores dificultadesEl consistorio destinará una inversión inicial cercana a los 40.000 euros para la 1ª fase de mejoras el próximo año

En paralelo, señalan que el Plan Integral de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento, recientemente aprobado por la Junta de Gobierno Local, identifica el cementerio como uno de los espacios que presentan mayores dificultades de acceso, especialmente, para las personas con movilidad reducida.

«Dicho plan contempla actuaciones específicas destinadas a mejorar la accesibilidad de este espacio. En este marco, el Ayuntamiento destinará una inversión inicial de aproximadamente 40.000 euros el próximo año para ejecutar la primera fase de estas mejoras, resultado de un proceso de planificación detallado y de la atención a las necesidades vecinales», indican.

«Con esta licitación y la inversión prevista, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y da un paso importante hacia un cementerio municipal más accesible, cuidado y digno», concluyen desde el consistorio.