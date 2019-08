Nueva convocatoria de ayudas para grabaciones musicales y formación en el tiempo libre CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Viernes, 16 agosto 2019, 00:16

El servicio de Juventud del Ayuntamiento vuelve a extender la convocatoria de dos tipos de subvenciones: una para la realización de grabaciones musicales y otra para la formación en el tiempo libre.

En ambos casos, los interesados tienen como plazo hasta el 31 de octubre para presentar sus solicitudes en el servicio de atención a la ciudadanía situado en la planta baja del consistorio.

Grabaciones musicales

Se cumplen once años desde que el servicio de Juventud ofreciera las primeras ayudas para los grupos musicales del municipio. «El objetivo es ayudar a las agrupaciones legazpiarras a publicar su disco, para lo que se conceden hasta 1.000 euros de ayuda», indican. Para ello, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos. Sus canciones deberán respetar la declaración universal de los derechos humanos. Tendrán prioridad quienes realicen su solicitud por primera vez, aquellos grupos cuyos integrantes tengan la edad media más baja y las producciones en euskera.

Hasta ahora, han sido trece los grupos que han recibido esta subvención. Algunos la han recibido una vez: Hartu arte (año 2010), Yerko Ortiz (2011), la Big Band de la escuela de música Doinua (2012), Vancouver (2013), Deaf Squad (2013), los hermanos Elustondo (2015), Iñaki Gurrutxaga (2016), John Dealer & The Coconuts (2018) y The Nekrobabies (2018). Otros han recibido la ayuda en dos ocasiones: Elbereth (2009 y 2017), D-Pintxos (2012 y 2014), One Way Rock (2013 y 2017) y la rondalla Alaitasuna (2014 y 2017). «Hasta el momento hemos otorgado subvenciones por un importe total de 14.501 euros», indican desde el servicio de Juventud.

Formación en tiempo libre

Por otro lado, será el noveno año que el servicio de Juventud ofrecerá becas a los legazpiarras que realizan fuera del municipio el curso de monitor o director de tiempo libre con el reconocimiento oficial del Gobierno Vasco. La presente convocatoria se dirige a quienes lo hayan realizado durante el curso 2018-2019. El importe de la beca será la mitad del precio de la matrícula. «Hasta la fecha, hemos otorgado becas a 17 jóvenes por un importe total de 3.426,50 euros para realizar estos cursos y obtener el título del Gobierno Vasco», señalan.