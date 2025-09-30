Nace un nuevo día para celebrar la convivencia en Legazpi

Cristina Limia Legazpi Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Esta es la crónica del nacimiento de un nuevo día en Legazpi con muchos padres y madres y un objetivo compartido: la defensa de los derechos humanos y la convivencia. El sábado pasado se celebró el primer 'Elkargunearen Eguna' en el espacio creado hace dos años en los parajes de Mirandaola bajo el mismo nombre, 'Elkagunea', compuesto por ocho bancos de piedra que, protegidos por otros ocho árboles, forman un círculo.

El Foro Ciudadano para la Convivencia de Legazpi concibió tanto este espacio, como el día desarrollado el sábado, con el propósito de que quede fijado en el calendario local y cada último sábado de septiembre sea celebrado. «Este año hemos celebrado dentro del mismo el encuentro y el camino que hemos realizado todas y todos a favor de la convivencia y la memoria compartida, pero nuestro deseo es que colectivos, agentes, personas jóvenes, centros educativos... hagan suyo este espacio y celebren sus reivindicaciones y proyectos relacionados con los derechos humanos en el 'Elkargunea'. Hoy, la defensa de los derechos humanos es más necesaria que nunca. 'Elkargunea' es de todas y de todos los legazpiarras», trasladan los componentes del Foro.

El primer 'Elkargunearen Eguna' del sábado comenzó al son de la txalaparta poco antes de las doce del mediodía. Todos los participantes fueron acercándose al 'Elkargunea' de Mirandaola, donde dos componentes del Foro Ciudadano para la Convivencia leyeron un manifiesto. «Es la primera vez que realizamos este 'Elkargunearen Eguna' y por ello, es un gran día para el Foro. Con nosotros tenemos a las personas que han participado en un proceso que ha durado tres años, legazpiarras que han sufrido la violencia de motivación política, junto a personas que, de una manera u otra, nos habéis acompañado a lo largo de este camino. Gracias a todos», manifestaron. «Gracias a ellos, que nos han contado con valentía y generosidad lo que han callado durante años, por miedo, por no saber cómo hacerlo, por no sentir apoyo, por ellas y ellos, ahora somos mejores personas, por lo tanto, mila esker desde lo más hondo de nuestro corazón. El camino de la reconciliación es abrupto, difícil en ocasiones. Hay veces en las avanzamos diez pasos, después retrocedemos dos, la motivación se convierte en frustración y cansancio, pero nadie nos quitará el camino recorrido, vivirá siempre en nosotros, no desesperemos», enunciaron desde el Foro.

«Cada cual tiene su propia lectura del pasado, pues la verdad tiene muchas aristas, pero todos los relatos construyen el mosaico de la verdad. Todas, todas las vulneraciones de derechos humanos y otro tipo de sufrimientos deben tener el lugar que les corresponde en nuestra memoria reciente, es necesario para que podamos avanzar como pueblo, como sociedad, reconocer todas las violencias, reconocernos, desde la empatía, desde la escucha, desde el diálogo, aunque pensemos diferente, aunque tengamos diversas interpretaciones, todas son válidas si se respetan los derechos humanos y la vida de las personas. No debemos negar el sufrimiento de nadie», indicaron.

«Pero hoy estamos aquí para celebrar. Celebrar el camino recorrido, alzar la voz y reivindicar los derechos humanos. Hoy más que nunca, los derechos humanos sufren una gran crisis, la militarización de la sociedad, las guerras, el genocidio de Gaza y un largo etcétera. Nosotros queremos reivindicar el poder y el valor del amor, porque sin duda, es mucho más fuerte que la violencia», señalaron los miembros del Foro.

Canción 'Minean lagun'

Tras la lectura del manifiesto, los participantes se dirigieron al frontón de hierro de Mirandaola, donde volvió a sonar la txalaparta. Después, el bertsolari Asier Iriondo, Jesús Castillejo al clarinete y Joxe Arizkorreta a la guitarra, interpretaron la canción 'Minean lagun', obra creada expresamente para el Foro Ciudadano para la Convivencia de Legazpi, habiendo sido Asier Iriondo el autor de la traducción de la letra y Joxe Arizkorreta de la música.

A continuación, los asistentes pudieron pintar dos significativos bocetos creados por la artista local Dani Uribeetxebarria para este día y dar cuenta de un hamaiketako.

