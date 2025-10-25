Nace un grupo de apoyo para familiares de personas dependientes

Cristina Limia LEGAZPI. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:25 Comenta Compartir

Nace un nuevo grupo de apoyo para familiares cuidadores de personas dependientes en Legazpi dentro del programa 'Sendian', que echará a andar el próximo 3 de noviembre. «Estará dirigido por una psicóloga especialista en la materia y su dinámica tendrá como objetivo facilitar la ayuda mutua entre personas que se encuentren en la misma situación, que les ayude a encontrar sus propios recursos personales y soluciones más adecuadas ante las dificultades emocionales y personales que conllevan los cuidados de un familiar con dependencia», detallan desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta las dificultades que suponen los horarios de las rutinas domesticas de las personas cuidadoras, las sesiones de este grupo serán quincenales y con duración de hora y media, los lunes de 15.15 a 16.45. De igual manera, y para facilitar el acceso al mismo, el Ayuntamiento de Legazpi ha habilitado un espacio en el Centro Social de la localidad para los encuentros del grupo, de este modo, se evitarán desplazamientos, centralizando la atención en el propio municipio legazpiarra.

La solicitud para participar en el grupo debe realizarse a través de los propios Servicios Sociales del consistorio que, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, derivará la solicitud al programa 'Sendian'.

«Podrán formar parte del grupo todos aquellos familiares que realicen cuidados activos a personas en situación de dependencia», explican desde los Servicios Sociales de Legazpi. Informan que se trata de un servicio totalmente gratuito, cuyo acceso podrá realizarse en cualquier momento del año. En esta puesta en marcha, se prevé que el grupo realice una primera andadura desde el 3 de noviembre hasta junio de 2026. «Mientras el grupo siga activo, se podrán realizar solicitudes durante todo el periodo», reseñan desde los Servicios Sociales.