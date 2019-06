Muñecas de hilo y mucho amor Mari Ángeles con la colección de 'amigurumis' que ha confeccionado para ayudar a su hijo Eder en el proyecto solidario de Uganda. / LIMIA Las 'amigurumis' de Mari Ángeles Núñez buscan recaudar fondos para ayudar a los niños de Uganda | Su hijo Eder ha puesto en marcha un proyecto solidario que, en este momento, se centra en lograr que 70 pequeños puedan ir a la escuela CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 15 junio 2019, 00:58

La solidaridad puede vestirse de muchas maneras y en este caso, lo hace de muñecas, concretamente, de 'amigurumis' realizadas con hilo de algodón, rellenas de guata y adornadas con trajes y cabellos de lana de gran laboriosidad. Pero sobre todo, son muñecas hechas con amor, ese amor incondicional de una madre que busca la forma de ayudar a su hijo en los proyectos que emprende. Esa madre se llama Mari Ángeles Núñez, vecina del barrio San Ignacio y gran aficionada a las manualidades, que ha encontrado en la confección de 'amigurumis' la forma de colaborar con la acción solidaria que uno de sus dos hijos, Eder Prieto, lleva a cabo en Uganda junto a su pareja Olga. Ambos viven actualmente en Cataluña, en una pequeña localidad llamada Mollerussa. La pareja comparte el gusto de viajar, conocer nuevos países de la mano de sus gentes y sumergirse en diferentes culturas. Su proyecto solidario nació, precisamente, de un viaje. En enero de 2018 se encontraban buscando un destino para su próxima aventura cuando se cruzó en su camino una página web llamada www.workaway.info que «cambió sus vidas irremediablemente», definen. Pasaron de unas vacaciones de ocio a embarcarse en una experiencia de voluntariado donde invertir sus vacaciones. De ese cambio de rumbo surgió su propio proyecto solidario. «Hechos los primeros contactos, decidimos implicarnos más personalmente, iniciando diversas propuestas para recaudar fondos, así, creamos un proyecto con coordenadas específicas, que tiene como protagonistas a las personas más buenas, humildes, solidarias e increíbles que hemos podido llegar a conocer, el escenario es Uganda y las estrellas, su gente», describe la pareja de jóvenes.

Su proyecto se llama 'Cheer Up Uganda'. «Cheer up, en inglés, es una expresión que se usa cuando quieres animar a alguien, y literalmente, era lo que íbamos a hacer, dar ánimos a toda una comunidad trasladándole un mensaje claro de solidaridad, nuestro y de toda la gente que participa en ayudarles, somos muchos los que creemos que es posible lograr un mundo un poquito mejor, tal y como alguien cantó en su día, 'You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one', es decir, podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único», señalan.

Actúan en el destrito Wakiso de la ciudad de Kampala. El pasado 2018 llevaron a cabo diversas iniciativas solidarias, a través de las cuales lograron una recaudación de 299 euros que destinaron a mejorar las condiciones básicas del edificio principal donde los niños pasan la mayor parte del tiempo, ya sea estudiando, jugando o comiendo, así como los lavabos comunitarios de la casa de acogida del lugar, otra recaudación de 404 euros que emplearon en pagar parte de las matrículas escolares pendientes de algunos de los niños de la casa de acogida, así como para comprar material escolar y una tercera recaudación de 173 euros que ayudó a potenciar los negocios de las madres, a modo de microcréditos, decidiendo entre todas la mejor manera de invertir el dinero. «Todas las madres, la mayoría de ellas solas, hacen diariamente milagros para sacar adelante familias enteras de 4-5 personas de media, aun así, acogen niños y los tratan como propios, consideramos importantísimo agradecerles su labor», explican.

En estos momentos, Eder y Olga se encuentran recaudando fondos para cubrir deudas de los niños de familias pobres, que serán invertidos en matrículas y en material escolar. El dinero que logran es íntegramente empleado en los fines mencionados y llega a su destino a través de los propios Eder y Olga, sin intermediarios.

Granito de arena desde aquí

¿Y cómo encajan en todo ello las 'amigurumis' de Mari Ángeles Núñez? La madre de Eder ha elaborado una colección de muñecas con el fin de ayudar a la causa. Las ha colocado en la peluquería de Koro Paternain, en la mercería Núñez, en la tintorería Laga, en la panadería Endaya de Bikuña y en la residencia Santa Cruz, donde Mari Ángeles trabaja como cocinera desde hace 14 años. En cada uno de esos lugares se venderán 50 boletos para el sorteo de la muñeca, al precio de 2 euros el boleto. «De esta forma, con cada muñeca se recaudan 100 euros, lo que equivale a material escolar para un niño durante todo el año», explica la autora de las 'amigurumis'. Una vez vendidos los 50 números, se procederá a realizar el sorteo, de forma individual, en cada uno de los lugares indicados.

«Eder y Olga viajarán en agosto a Uganda con la toda la ayuda obtenida, con la que esperan poder garantizar la escolarización de 70 niños, ojala desde aquí logremos realizar también nuestra aportación», desea Mari Ángeles. «Por un hijo se hace lo que sea, yo los veo tan implicados, organizando paellas solidarias, conciertos... para lograr ayuda allí donde viven, en Mollerussa, que pensé que desde Legazpi también podía intentar hacer algo», cuenta.

Aquellos que deseen más información sobre el proyecto de Eder y Olga pueden encontrarla en la página web https://cheerupuganda.wixsite.com/cheerup. También pueden contactar con ellos a través del correo electrónico cheerupuganda@gmail.com.