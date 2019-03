Moción de Hotz Legazpi sobre el Aita Mari C.L. LEGAZPI. Viernes, 29 marzo 2019, 00:09

El segundo punto del orden del día fue la moción registrada por el grupo Hotz Legazpi sobre la situación del pesquero reconvertido en embarcación de salvamento de migrantes en el Mediterráneo central, el Aita Mari, varado ante la falta de autorización de la Dirección General de la Marina Mercante. «La iniciativa del Aita Mari es civil, se basa en la solidaridad de cientos de particulares, entidades locales, provinciales y regionales, públicas y privadas, con la convicción de que el derecho a la vida está por encima de cualquier otra consideración», señalan desde Hotz Legazpi.

«El hecho de que los países obligados a prestar auxilio y a coordinar las misiones de socorro no cumplan con sus responsabilidades, no puede ser la excusa para que el Aita Mari sea retenido en puerto, pues la misión de rescate es, en sí misma, la respuesta a esta actitud de 'no acción' de los Estados», apuntan desde el grupo.

En la moción manifiestan que «el auxilio a personas náufragas y la protección de sus derechos es una obligación de los Estados». En el segundo punto, señalan que «la Unión Europea debe diseñar con urgencia un modelo de gestión que garantice los derechos de las personas náufragas asistidas en alta mar, de manera que su desembarco se produzca en el puerto seguro más próximo». En el tercer punto, indican que «mientras esto no sea así, los Estados de la Unión Europea deben garantizar la mejor coordinación posible de sus servicios de asistencia en la mar con las organizaciones humanitarias».

En el cuarto punto, señalan que «el Aita Mari es un buque que cuenta con los certificados legales y necesarios para realizar labores de salvamento y las autoridades competentes deben prestar el apoyo necesario». En el texto también se solicita al Ayuntamiento que «manifieste su rechazo por la resolución que impide realizar labores de vigilancia y recogida de náufragos en el Mediterráneo al Aita Mari».

Todos los grupos votaron a favor excepto el PSE-EE, que se abstuvo. Óscar Valbuena «agradeció y reconoció» la labor de los voluntarios de Hotz Legazpi y del Aita Mari y señaló estar de acuerdo con los tres primeros puntos del texto, pero no con el cuarto. «Creemos que hay que diferenciar entre la voluntad política y el hecho administrativo. El Aita Mari tiene los permisos para actuar en el sur de Europa, pero no cumple la normativa internacional para ir a otras zonas y es para esas zonas del Mediterráneo central para lo que no ha obtenido el permiso de salida».