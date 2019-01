«El mayor premio ya lo tengo con la acogida que me han dado los vecinos» Ane Odriozola en Donostia, ciudad en la que se desarrolla parte de la trama de su libro, 'El secreto de Gibola'. Ane Odriozola ha quedado finalista de los prestigiosos galardones de la editorial Círculo Rojo con 'El secreto de Gibola' CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 26 enero 2019, 00:32

Publicar el libro que, en un principio, había escrito para su madre y los de casa no entraba en los planes de Ane Odriozola. Hacerlo y que arrasara en las librerías vendiéndose más de 1.000 ejemplares era inimaginable para ella. Participar en uno de los stands de la reciente feria de Durango resultó ser otro regalo más de esta aventura... Así que cuando le comunicaron que había quedado finalista de los premios de la editorial Círculo Rojo (con la que se lanzó a auto-publicar su novela 'El secreto de Gibola) le pareció increíble. Por eso y aunque suene a tópico, la legazpiarra repite aquello de que «gane o no gane, el premio ya lo he recibido con todo lo que me ha ocurrido».

Y es que no pasa un día sin que algún vecino la pare por la calle para decirle lo mucho que le ha gustado 'El secreto de Gibola'. «La aceptación que he tenido entre la gente ha sido súper súper buena, cuando vas a publicar tu trabajo la editorial te indica en numerosas ocasiones que además, optarás a los premios Círculo Rojo, pero lo ves totalmente imposible, así que haber sido elegida finalista es un extra inesperado, una sorpresa total», describe.

Odriozola señala estar viviendo anécdotas preciosas desde que su libro vio la luz. «Supe de una mujer que lo había leído y se lo pasó a su madre, que vive en un caserío, esta última había intentado leerlo y le estaba gustando, pero a sus más de 80 años se formaba un pequeño lío entre la parte de la historia que discurre en la actualidad y la que se sitúa cien años atrás. Al final, la hija terminó leyendo el libro a su madre y capítulo por capítulo, se lo ha ido explicando, me parece algo muy bonito», cuenta Ane.

A esa sensacional acogida entre sus vecinos, ahora le acompaña el reconocimiento del sector profesional. Círculo Rojo celebra sus premios desde 2015, galardonando a las mejores obras que han sido publicadas con la editorial cada año. El pasado 2018 se editaron 2.100 libros. Los premios se otorgan en doce categorías y Ane compite dentro de la de 'Misterio', una de las que más obras engloba junto a las de 'Romance' e 'Historia'. Concretamente, el jurado, integrado por numerosos profesionales del mundo literario, ha elegido su novela entre más de 400 obras de misterio. La legazpiarra es finalista junto a otros dos autores madrileños, Gonzalo García por 'Islas de asfalto' y Javier Crespo por 'Érebo'. «Me he leído los otros dos libros finalistas, uno de ellos no me ha gustado, la verdad, no me ha llenado, de hecho, no lo he acabado y me está dando una pereza tremenda; el otro me parece muy bueno, creo que es original y que está bien escrito, así que no me extrañaría que ganara», se sincera Ane.