Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche
Voluntarios de Lekanazpi con el cheque para Gernika-Palestina que pone el broche al 'Fin de Semana Micológico'.

Legazpi

Lekanazpi entrega un cheque de 1.617 euros a Gernika-Palestina

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

La sociedad Lekanazpi ha vuelto a hacer efectiva la ayuda del champi solidario con el que cada año recauda dinero para una causa solidaria ... dentro de su Fin de Semana Micológico. Esta vez ha entregado un cheque de 1.617 euros a la iniciativa Gernika-Palestina. Una parte de esa cantidad se obtuvo con el citado champi solidario y otra con las aportaciones de empresas, bares y grupos de la localidad y la compra de banderas y pañuelos palestinos. Desde estas líneas dan las gracias a todos ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lekanazpi entrega un cheque de 1.617 euros a Gernika-Palestina

Lekanazpi entrega un cheque de 1.617 euros a Gernika-Palestina