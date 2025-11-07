Lekanazpi entrega un cheque de 1.617 euros a Gernika-Palestina

LegazpiLekanazpi entrega un cheque de 1.617 euros a Gernika-Palestina
Legazpi
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14
La sociedad Lekanazpi ha vuelto a hacer efectiva la ayuda del champi solidario con el que cada año recauda dinero para una causa solidaria ... dentro de su Fin de Semana Micológico. Esta vez ha entregado un cheque de 1.617 euros a la iniciativa Gernika-Palestina. Una parte de esa cantidad se obtuvo con el citado champi solidario y otra con las aportaciones de empresas, bares y grupos de la localidad y la compra de banderas y pañuelos palestinos. Desde estas líneas dan las gracias a todos ellos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión