Legazpi recupera media hora del horario reducido por Correos y estrena armarios para paquetería

C.L. LEGAZPI. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El alcalde, Eric Gálvez, ha anunciado el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Legazpi y Correos para recuperar media hora del horario de atención al público de la oficina de Aizkorri Kalea que había sido recientemente reducido y mejorar el servicio postal del municipio mediante la instalación de nuevos armarios inteligentes de recogida y entrega de paquetes.

El primer edil se reunió el pasado 20 de noviembre con Roberto Asensio González, gerente de Negocio Minorista y Servicios del Área Norte-País Vasco de Correos, con el objetivo de revisar el citado cambio de horario de la oficina local y explorar posibles mejoras en el servicio. «Durante el encuentro, Correos ofreció las explicaciones pertinentes sobre la modificación del horario de su oficina en Legazpi, que pasó de ser de 8.30 a 14.30 a ofrecerse de 9.30 a 14.00, escuchó las demandas trasladadas desde el Ayuntamiento y como resultado, la oficina vuelve a cerrar a las 14.30, recuperando así media hora de atención. Aunque la apertura se mantiene a las 9.30, esta ampliación da respuesta a una de las principales peticiones vecinales, de modo que las personas que trabajan de mañana tendrán la opción de acudir a la oficina sin tantas dificultades», indica el alcalde. El horario ampliado ya ha entrado en vigor y se mantendrá hasta el 31 de diciembre, periodo durante el cual, se evaluará su funcionamiento y la posibilidad de darle continuidad.

Armarios inteligentes

Junto a ello, Eric Gálvez anuncia que la mejora más relevante para la ciudadanía será la instalación de armarios inteligentes de recogida y entrega de paquetes ofrecida por Correos. Estos armarios serán instalados en dos puntos estratégicos del municipio propuestos expresamente por Alcaldía, ambos en espacios a cubierto, garantizando su correcta protección y funcionamiento. Se ubicarán en los pórticos de la plaza junto al frontón Urbeltz y en la oficina de atención a la ciudadanía de Laubide.

«Estos armarios inteligentes, denominados Citypaq, permitirán a los vecinos recoger y enviar paquetes de manera completamente autónoma, sin hacer cola y sin depender del horario de ventanilla», reseña el alcalde.

El armario de la Azoka funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, «ofreciendo la máxima flexibilidad», destaca. El armario ubicado en Laubide estará disponible en el horario de la propia oficina de atención a la ciudadanía, de 7.00 a 21.00. «Los armarios ya han sido solicitados y se instalarán en cuanto sea posible», explica.

«Hasta ahora, los residentes de Laubide no contaban con un punto cercano de recogida, por lo que este nuevo armario supone una mejora significativa en accesibilidad y comodidad», indica Eric Gálvez. «Este servicio permitirá realizar gestiones postales de manera más cercana, especialmente para quienes tienen dificultades para desplazarse hasta la oficina central», incide.

«Con estas medidas, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con un servicio postal más accesible y cómodo para todos los vecinos y vecinas. Queremos agradecer expresamente a Correos su disposición, colaboración y voluntad de acuerdo desde el primer momento, lo que ha permitido que estas mejoras se hagan realidad en beneficio de la ciudadanía», traslada el alcalde.