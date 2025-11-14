Legazpi participa en un estudio sobre crianza y bienestar infantil

Cristina Limia Legazpi Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

El servicio de Educación del Ayuntamiento de Legazpi lanza una invitación especial a aquellas familias con niños y niñas de 3 años y medio ... a 5 años (nacidos entre diciembre de 2020 y junio de 2022) para participar en un estudio sobre crianza y bienestar infantil. El próximo jueves, 20 de noviembre, se realizará la presentación pública del proyecto, a las 18.00 horas, en el espacio 'Izpien txokoa' de Agirre Etxeberri. «El Ayuntamiento se encuentra colaborando con investigadores de la facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco en un proyecto de investigación pionero, que busca promover una crianza saludable y prevenir problemas de salud mental infantil, este estudio pretende evaluar la calidad del contexto familiar y detectar de forma temprana los factores que influyen en el desarrollo socioemocional de niñas y niños», avanzan sobre la iniciativa.

Detallan que el estudio se llevará a cabo con 50 familias. «El objetivo consiste en analizar cómo influyen aspectos relativos al contexto familiar, como la gestión del estrés o las habilidades de comunicación, en el desarrollo socioemocional», explican. «Los resultados servirán para mejorar las políticas públicas y los programas de apoyo a las familias, promoviendo el desarrollo socioemocional desde los primeros años de vida. La participación de las familias de Legazpi será fundamental para entender mejor cómo apoyar la crianza positiva y el desarrollo saludable de la infancia, por lo que les invitamos a conocer y participar en esta iniciativa, entendiendo que una buena práctica familiar es la mejor inversión para la salud mental», concluyen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión