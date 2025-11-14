Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El estudio se presentará en el espacio 'Izpien txokoa'. ELI CUELLO

Legazpi

Legazpi participa en un estudio sobre crianza y bienestar infantil

El servicio municipal de Educación invita a las familias con niños de 3 años y medio a 5 años a participar en el proyecto

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

El servicio de Educación del Ayuntamiento de Legazpi lanza una invitación especial a aquellas familias con niños y niñas de 3 años y medio ... a 5 años (nacidos entre diciembre de 2020 y junio de 2022) para participar en un estudio sobre crianza y bienestar infantil. El próximo jueves, 20 de noviembre, se realizará la presentación pública del proyecto, a las 18.00 horas, en el espacio 'Izpien txokoa' de Agirre Etxeberri. «El Ayuntamiento se encuentra colaborando con investigadores de la facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco en un proyecto de investigación pionero, que busca promover una crianza saludable y prevenir problemas de salud mental infantil, este estudio pretende evaluar la calidad del contexto familiar y detectar de forma temprana los factores que influyen en el desarrollo socioemocional de niñas y niños», avanzan sobre la iniciativa.

