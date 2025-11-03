Legazpi se llena de sonómetros durante estos días para actualizar su mapa del ruido
La empresa Ekolur ha comenzado la toma de datos, orientada a conocer con precisión los niveles existentes y poder articular estrategias para minimizar la contaminación acústica
Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:23
El Ayuntamiento ha emprendido la actualización del mapa de ruido del municipio con el objetivo de conocer con precisión los niveles sonoros existentes y poder ... adoptar medidas eficaces para su reducción y control. «Para la realización de estos trabajos hemos contratado a la empresa especializada Ekolur, que ya ha comenzado la toma de datos en distintos puntos del término municipal.
Durante las próximas semanas los vecinos podrán observar la instalación de aforadores de tráfico, que registran el número de vehículos que circulan por las diferentes vías, y de sonómetros, que miden los niveles de ruido ambiental», explican desde el consistorio. «Toda la información recogida servirá para elaborar un diagnóstico detallado sobre las fuentes de ruido y su impacto en el entorno y ello nos permitirá proponer actuaciones y estrategias destinadas a minimizar la contaminación acústica», enuncian desde el Ayuntamiento.
Agradecen la colaboración ciudadana y recuerdan que la presencia de estos equipos es temporal y necesaria para disponer de datos precisos que permitan avanzar hacia un municipio más saludable y sostenible.
