Legazpi se llena de sonómetros para actualizar su mapa del ruido

El Ayuntamiento ha emprendido la actualización del mapa de ruido del municipio con el objetivo de conocer con precisión los niveles sonoros existentes y ... poder adoptar medidas eficaces para su reducción y control. «Para la realización de estos trabajos hemos contratado a la empresa especializada Ekolur, que ya ha comenzado la toma de datos en distintos puntos del término municipal.

Durante las próximas semanas se podrá observar la instalación de aforadores de tráfico, que registran el número de vehículos que circulan por las diferentes vías, y de sonómetros, que miden los niveles de ruido ambiental», explican desde el Consistorio.

«Toda la información recogida servirá para elaborar un diagnóstico detallado sobre las fuentes de ruido y su impacto en el entorno y ello nos permitirá proponer actuaciones y estrategias destinadas a minimizar la contaminación acústica», reseñan desde el Ayuntamiento. Agradecen la colaboración ciudadana y recuerdan que la presencia de estos equipos es temporal y necesaria para disponer de datos precisos que permitan avanzar hacia un municipio más saludable y sostenible.