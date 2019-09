El río, con 680 kilos menos Foto de familia de todos los participantes del Erreka Eguna reunidos el sábado, en la plaza. Los residuos recogidos se encuentran expuestos en la plaza durante esta semana a modo de concienciación Más de un centenar de legazpiarras participaron en el Erreka Eguna CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Martes, 1 octubre 2019, 00:26

A veces no es la cantidad, sino el tipo de residuo hallado el que muestra el grado de respeto y cuidado que una población brinda a su río. El Erreka Eguna es un magnífico espejo de ello en Legazpi. Un total de 110 niños y mayores participaron el sábado en su décimo sexta edición, extrayendo un total de 680 kilos de basura del río Urola y sus regatas. No es una de las cifras más altas, pero tampoco de las más bajas registradas en esta actividad. La más elevada corresponde al Erreka Eguna de 2006, cuando se retiraron 2.500 kilos del río. La más pequeña en cambio fue en 2012, año en el que se recogieron 420 kilos. El peso es un indicativo, pero no resulta determinante, ya que hay residuos ligeros como los plásticos, que no disparan la báscula, pero son altamente nocivos, mientras que otros objetos pesados como muebles o electrodomésticos suben considerablemente el peso final.

Este año, lo hallado por los participantes del Erreka Eguna ha abarcado toda clase de enseres que nunca debían de haber llegado al río. Algunos, como los envases de golosinas, latas y botellas de plástico, muchas veces acaban en sus orillas tras ser arrastrados por el aire de los parques, plazas, calles... donde no se ha hecho un correcto uso de las papeleras. Otras veces, la basura es premeditadamente depositada en el río, como si de un vertedero se tratara.

Una espada, una puerta...

Entre los objetos retirados el sábado se encuentran desde una espada, hasta una puerta, ropa, una sartén, una caja fuerte, medicamentos o los muelles de un colchón. El plástico es otro de los materiales más presentes en sus orillas. Por otra parte, en puntos como Plazaola siguen proliferando los vasos y botellas de vidrio que dejados a su suerte en el pretil, terminan cayendo al río.

Todo lo recogido se mantendrá expuesto en la plaza durante esta semana a modo de concienciación.

Desde el Ayuntamiento dan las gracias a los legazpiarras que participaron en la actividad, a Haztegi, Domingo Agirre y Olazabal por su gran colaboración y a la sociedad Katta Gorri por su ayuda en el hamarretako que se sirve a los asistentes tras las labores de limpieza.