«El juego del gallo necesita participación para no desaparecer» La última ganadora. Saioa Gutiérrez fue la vencedora del juego del año pasado, en el que participaba por primera vez a sus 13 años. / LIMIA Legazpi volverá a cumplir con la tradición hoy a las siete de la tarde en la plaza | Chicas y chicos a partir de los 12 años están llamados a tomar parte en el juego, cuyo ganador se llevará 20 euros como premio CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 27 junio 2019, 00:16

Desde su versión más cruda y originaria, aquella en la que se cortaba el cuello al gallo con una espada y era entregado como premio al ganador, hasta la actual, donde el animal sale intacto de la prueba y el vencedor se lleva 20 euros como recompensa... Quien más y quien menos ha visto o participado alguna vez en el tradicional juego del gallo, representado durante siglos en Legazpi coincidiendo con la octava del Corpus. Hoy volverá a llevarse a cabo, a las siete de la tarde, en la plaza Euskal Herria, donde chicos y chicas mayores de 12 años están llamados a completar el recorrido de 30 metros en zig zag que se trazará sobre el suelo, con una espada en la mano, los ojos vendados y el sonido del 'Tranka-tranka' que los txistularis de Goiz Deia interpretan únicamente en este día del año. Su objetivo será llegar hasta el gallo sin salirse del trazado y realizar un simbólico círculo con la espada sobre el animal, que como en años anteriores, procederá del picadero Ormazarreta y regresará sano y salvo a casa al final de la tarde.

Llamada a la participación

Este año el Ayuntamiento realiza un llamamiento especial a la participación en el juego. «Edición tras edición, vemos que el número de jugadores va decayendo y para que la tradición perdure, es indispensable que la gente participe, basta con acudir a la plaza minutos antes de las siete y dar el nombre», señalan. «Este juego es el único que se ha mantenido en el tiempo de todos los actos que se realizaban en la octava del Corpus, su origen y desarrollo no están del todo claros, hay quienes creen que, al igual que el juego del ganso, proviene de Europa y se extendió en nuestros pueblos durante el siglo XVIII, no obstante, hay quienes apuntan que estos juegos ya existían aquí anteriormente. De una u otra forma, el juego del gallo no faltaba en ninguna fiesta durante los siglos XVIII y XIX, actualmente en cambio, casi ha desaparecido de las plazas, siendo Legazpi uno de los pocos municipios que mantiene la tradición», indican.