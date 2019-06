Juan Mari Burguera: «Que una peluquería dé tanta vida al arte es de reconocer y agradecer» Burguera y la serie de 'Estelas' expuesta hasta este sábado en la peluquería Juan Cruz. / Limia Participante del décimo aniversario de exposiciones de Juan Cruz Tras décadas sin realizar una exposición en Legazpi, el escultor ha mostrado sus 'Estelas'y 'Atmósferas' en la peluquería Juan Cruz CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 29 junio 2019, 09:40

Hacía décadas que Juan Mari Burguera no exponía en Legazpi. Durante este tiempo, lo hemos visto participar en muestras colectivas con la asociación de ceramistas Xalinko y con el colectivo Txo!, así como en los actos de homenaje al recientemente fallecido Carlos Ausserladscheider. Desde hace tres años además, sus obras cobran vida en el espacio que adquirió expresamente para ellas a escasos metros de su taller de trabajo, en Azpikoetxe. Un sitio donde siempre hay algo nuevo que descubrir de Burguera, al que ha bautizado con el nombre 'Urtoki' debido a las goteras, filtraciones y humedades propias de su proximidad con el río. No obstante, la exposición en solitario de Juan Mari se resistía en Legazpi... hasta que la peluquería para caballeros Juan Cruz de Kale Nagusia consiguió llevarle al huerto. Allí, el escultor legazpiarra ha ofrecido una muestra de 'Estelas', 'Atmósferas', un poquito de 'Lorratzak'... La exposición acaba este sábado, tras permanecer dos meses en el establecimiento, pero todavía queda mucho que ver tanto de Juan Mari, como de la peluquería Juan Cruz.

–¿Qué le motivó a exponer en la peluquería?

–Desde el principio quisieron contar conmigo. Yo no decía que no, pero tampoco me acababa de poner a ello... hasta el presente 2019, en el que la peluquería cumple 10 años organizando exposiciones. Me comentaron que harían una serie de exposiciones solamente de legazpiarras con motivo del aniversario y me invitaron a poner una fecha para la mía. Creo que en los momentos en los que estamos, aupar una iniciativa privada así merece la pena, es justo que sea reconocida. Que de forma altruista, la peluquería haya mantenido un mecenazgo de este tipo, más si cabe en el pueblo, es de agradecer. Las exposiciones de Juan Cruz van y nacen en plena crisis, hace una década, cuando empezaban a desaparecer salas y cada vez había más problemas para exponer. Juan Cruz y Gorka Salmerón se lo curran, con mucho criterio, con un calendario y una continuidad.

–¿Cómo ha sido la experiencia?

–Estoy encantado de haber colaborado con ellos. Por otro lado, hablamos de otra forma de mostrar tu obra. En una galería, ocurre que el público al que llega es muy específico, va a por ello. Aquí, la obra te sale al paso. Vienes a la peluquería a cortarte el pelo y tienes la opción de coger una revista, ojearla un poquito, mirarte al espejo y marchar… o no, puedes ver lo que te ponen delante y si surge, comentarlo. Es lo que consiguen Juan Cruz y Gorka.

–¿Qué obras ha mostrado?

–El espacio requería algo de pared y escultura pequeña. Escogí una serie de 'Estelas' que se me habían ido amontonando en el taller y nunca había expuesto y otra de 'Atmósferas' que sí expuse en su día. La serie 'Estelas' se compone de piezas pequeñas, como su nombre indica, se trata de algo que vaya a recordar algo de nuestro tránsito cuando ya no estemos aquí. Están hechas en distintos formatos, acero, cerámica, madera… La serie de 'Atmósferas', por su parte, es una colección de pared. Su protagonista es la persona, en distintas facetas. Podemos imaginar a personas que hablan, no hablan, piensan en sí mismas… Es mi obra más figurativa y la que más ha permanecido conmigo, llevo 30 años trabajando en ella y sin embargo, es de lo más actual, porque hay estampas y segundos atrapados en los que te puedes imaginar de todo, desde el refugiado tirado en una playa esperando a la patera, hasta la incomunicación de una manifestación con otra manifestación... Son segundos de la vida. También traje una serie que todavía no había visto la luz, una colección de cajas con aperturas, en cuadros pequeñitos. Por último, en el hall puse una obra de mayor formato, un tríptico en cerámica reflectaria, pertenece a la época en la que más contento estoy con el trabajo que he hecho en cerámica y es de la serie de 'Lorratzak'.

–¿En qué se encuentra trabajando ahora?

–En la serie de 'Estelas' en formato de escultura en hierro. Como se suele decir, siempre vivimos un poco contaminados, yo tengo la suerte de tener un herrero al lado. Con el fuego hemos topado... un elemento con el que siempre me llevo bien. Estoy trabajando en ello en escala pequeña. En esa línea, recientemente logré hacer con nuestro herrero una obra de 1,84 de alto en acero.

–La jubilación le llegó en enero, ¿cómo vive esta nueva etapa?

– Ahora tengo más tiempo para realizar mi obra. En realidad, creo que tengo el mismo tiempo que antes para pensar, pero no podía desarrollar todo, el día me daba las horas que me daba. Ahora tengo ese tiempo, desempolvo muchas cosas y puedo trabajarlas, es un momento dorado en ese sentido.