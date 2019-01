Irati Arroyo (Autora del libro de poemas y textos 'Latir en palabras'): «Las palabras del latir, las que salen del corazón, siempre son correctas» Irati Arroyo deja ver parte de sus emociones más íntimas en la obra 'Latir en palabras'. / LIMIA Profesional del mundo del turismo y de la moda, la joven legazpiarra cuenta cómo ha sido su salto «por sorpresa» a la escritura CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Miércoles, 9 enero 2019, 00:11

Una nueva autora legazpiarra ve hecho realidad su sueño de publicar un libro. Con ella son tres en los últimos meses. Primero fue Ane Odriozola con 'El secreto de Gibola', después Mari Romero con 'El pintor de sonrisas' y ahora llega el momento de descubrir a Irati Arroyo con 'Latir en palabras'. A sus 29 años, Irati trabaja como responsable de visitas guiadas y atención al público en el museo Cristóbal Balenciaga de Getaria, donde combina dos de sus grandes pasiones: el turismo y la moda, áreas en las que se formó, diplomándose en Turismo con la Universidad de Deusto y realizando un Máster de Personal Shopper con una destacada asesoría de imagen y comunicación de Pamplona. En esta entrevista conocemos a la joven soñadora que, «siguiendo sus latidos», publica su primer libro de poemas y textos.

-'Latir en palabras' tiene un formato distinto a las novelas habituales, ¿de qué trata?

-Es un libro de estilo poemario. Son capítulos divididos en diferentes temas, y en esos capítulos se encuentran recopilados diversos textos, que pueden ser de tres líneas a una página entera, algunos tienen rima, otros muchos no. Es un tipo de libro que a mí, personalmente, siempre me ha gustado leer, cada vez está más en auge esta clase de literatura, las redes sociales están repletas de este tipo de textos, existen escritores que venden muchísimos poemarios, que no son poemarios como los de antes, sino versos más urbanos. Cada vez existen también más movimientos con este estilo de escritura, por ejemplo, en Madrid han llenado los pasos de cebra con versos de escritores de este tipo. Los versos que escribo en 'Latir en palabras' tratan sobre temas habituales del día a día, son reflexiones sobre el amor, los miedos, los sueños o las metas a alcanzar. Hablo de cosas que me inspiran, de lugares que me dejaron huella o de personas. La mayoría son reales, de cosas que siento o pienso, otros en cambio, son fruto de la imaginación.

-¿Por qué eligió ese título?

-Siempre he pensado que somos personas que, muchas veces, no sabemos utilizar la palabra correcta, tenemos prejuicios, miedo a equivocarnos, a hacer daño, a lo que pensarán... por lo que creo que lo mejor sería dejarnos guiar por las palabras del latir, las palabras que salen del corazón, las de los sentimientos, las palabras más reales y las únicas que son siempre correctas. La vida no se mide ni por el tiempo que pasa, ni mucho menos en cantidades, opino que la única manera de medir la vida es por el latir, latimos siempre, y cuando el corazón deja de latir es cuando todo acaba. Además, cuanto más caso hagamos a lo que nos dice nuestro latir, más felices seremos, aunque al principio seguir esos latidos signifique sufrir.

-¿Había pensado alguna vez en publicar un libro?

-El año pasado participé en un pequeño concurso y publicaron un texto mío en un poemario en Burgos. Cuando vi mi trabajo impreso en ese librito algo se encendió en mí y me puse a recopilar todos los textos que había ido escribiendo en cuadernos durante años. Los pasé al ordenador y le fui dando forma a todo, ordenándolos por capítulos. Entonces decidí informarme sobre el tema del autoeditado y estuve a punto de hacerlo, pero me entraron pequeñas dudas y no terminaba de decidirme, así que empecé a publicar primero en redes sociales fotos sacadas por mí y frases mías.

-¿Cómo surgió finalmente la posibilidad de publicar 'Latir en palabras'?

-Desde una editorial novel que publica cosas de escritores desconocidos llamada 'Te publicamos' se pusieron en contacto conmigo mediante las redes sociales y pensé que no podía dejar escapar la oportunidad. No perdía nada y me pareció una bonita prueba para empezar con esto de la publicación de libros.

-¿Qué proceso ha seguido?

-Todo ha sido bastante rápido y por sorpresa. Les pasé mi manuscrito y ellos han hecho lo demás, maquetación y diseño. Todo ha sido a distancia y vía mail.

-¿Cómo describiría la experiencia?

-Es fabulosa. No sé ni cómo describirla. Para mí, la parte más bonita es escribir, todos estos años plasmando en cuadernos cosas que se me ocurren. También me ha hecho mucha ilusión volver a leer textos de hace años y viajar en la memoria. Lo más bonito es cuando ves que el texto va cogiendo forma y cuando se lo pasas a alguien y te dice que quiere más o que le ha emocionado. Lo más gratificante es la idea de que tus palabras lleguen a otras personas y también tener la oportunidad de poder sacar todo esto que tengo dentro a papel. Lo que peor llevo es no tener el cien por cien del control del libro, la espera de tenerlo en mis manos y que llegue el día en el que la gente lo pueda leer. Siempre tienes un poco de curiosidad sobre qué opinarán sobre lo escrito, porque sé que es un tipo de escritura que no es fácil que guste a todo el mundo.