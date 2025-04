Invitados medievales y dantzari txikis en las calles

Cristina Limia LEGAZPI. Lunes, 7 de abril 2025, 20:19 Comenta Compartir

Dos fiestas de distinta procedencia se dieron la mano durante el fin de semana en Legazpi: la feria medieval que de viernes a domingo ambientó la localidad y el Dantzari Txiki Eguna del domingo, actualmente reconvertido en la jornada 'Haurrak oin puntetan' con el grupo de baile Korosti.

Atravesar Kale Nagusia y no sucumbir a la tentación en alguno de los puestos de la feria medieval era difícil. Una herrera trabajando in situ y multitud de artesanías invitaban a darse un capricho. «¡Tenemos sueños de sirena, zarpas de dragón, polvos de hada, atrapa sueños!» anunciaba uno de los numerosos orfebres entre sus abalorios más curiosos. «El año pasado me compré un cuerno de unircornio», contaba un niño a otro ante el puesto. «¿Y te dio suerte?» le preguntaba el segundo. «¡Pues no lo sé, pero iluminaba en la oscuridad!», contestaba el niño poco antes de dirigirse a su madre para pedirle otra de estas magníficas piezas.

Estanterías llenas de postres artesanos con rosquillas caseras a degustar, almendras garrapiñadas, embutidos y chucherías de tamaño XXL hicieron las delicias del paladar. Los estómagos más agradecidos encontraron su paraíso en las dos tabernas situadas en la Plaza Gernika, con raciones de pollo, ternera, cerdo... y un kebab de jamón cocido que aromatizaba los alrededores desde primera hora de la mañana.

Una noria y un tío vivo manuales, la narradora de cuentos Eulali, las gaitas de Ramalleira y Espalladoiro y un 'hombre orquesta' de la Edad Media redondearon la feria, organizada por segundo año por el Ayuntamiento de Legazpi a través de la empresa de eventos Xacobeo 2021.

Colorida entrada de dantzaris

En medio de la eclosión medieval, poco después de las doce del mediodía del domingo, hacían su entrada a la feria los dantzari txikis participantes del 'Haurrak oin puntetan' conducido por el grupo Korosti.

Este año acudieron a la cita los niños y niñas de Irrintzi de Zumarraga, Oberena de Pamplona, Oinarin de Antzuola, Leizarri de Aretxabaleta, Sustraiak y la propia Korosti de Legazpi. Iniciaron su kalejira en Laubide y acompañados de personajes de medievales, cruzaron la feria y desembocaron en la plaza Euskal Herria, donde ofrecieron su gran actuación final ante la atenta mirada de los numerosos padres y madres que mueve esta jornada.

«Ha sido muy especial cruzar la feria, una manera diferente y bonita de vivir este día con nuestros dantzari txikis», comentaban algunos de los grupos de baile invitados a la jornada del domingo.

Lenbur completó la oferta de actividades de ocio del fin de semana con la realización de un original escape room en el Museo del Hierro Vasco con niños y niñas a partir de 8 años, la puesta en marcha de la ferrería de Mirandaola y el estreno del juego 'El misterio de la espada' en sus alrededores.