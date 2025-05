El herrero de Legazpi retratado por sorpresa en Albaola...

Cristina Limia Legazpi Martes, 6 de mayo 2025, 20:05 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

Fíjense durante unos segundos en el protagonista del grafiti que ilustra esta crónica. Se encuentra en la fachada del museo 'Albaola Itsas Kultur Faktoria' de Pasai San Pedro. ¿Reconocen al herrero retratado en el mismo? Efectivamente, se trata del legazpiarra Ricardo Mediavilla, quien se descubrió caracterizado en dicha pared al igual que lo han hecho ustedes, de forma inesperada. «Recuerdo que se celebraba el primer Festival Marítimo de Pasaia, en 2018, en esos momentos yo colaboraba con el museo realizando los clavos y otros elementos de hierro de la réplica de la nao San Juan. Cuando llegué y me vi allí pintado, tan grande... me llevé una gran sorpresa», relata Ricardo.

La obra, titulada 'Haundiya Pasaiako Errementariya' fue realizada en 2018 y lleva la firma de Nexgraff, detrás de la que se encuentra el joven artista urbano de Pasai San Pedro Nextor Otaño, reconocido por sus sensacionales murales en toda Euskadi. El hermoso grafiti plasma la historia marítima de Euskadi, rindiendo especial homenaje a su pasado ballenero.

Un maestro del clavo romano

De este modo, Ricardo Mediavilla se convirtió en protagonista de una de las fachadas más visuales de 'Albaola Itsas Kultur Faktoria', singular 'museo-astillero viviente' asentado en Pasai San Pedro, cuyo principal objetivo es revitalizar el patrimonio marítimo vasco y recuperar la tecnología marítima utilizada en la construcción de embarcaciones de interés patrimonial e histórico. Desde hace más de una década, uno de sus proyectos estrella es la construcción de una réplica de la nao San Juan, ballenero vasco del siglo XVI que se hundió frente a las costas de Canadá. El proyecto, patrocinado por la Unesco, permite a los visitantes presenciar el proceso de construcción de este barco histórico con las técnicas de construcción naval de la época.

Es aquí donde Ricardo Mediavilla ha participado, realizando cientos y cientos de clavos y otras piezas de hierro para esta réplica de la nao San Juan. El legazpiarra, uno de los pocos herreros tradicionales puros que quedan en el País Vasco, colaboró durante numerosos años con el museo. «Cuando supe del proyecto de la nao San Juan me puse en contacto con ellos, me gustaba la iniciativa y me postulé para trabajar como herrero en la realización de todos los elementos de hierro, trabajé en ello desde los inicios, hace más de una década, hasta mi jubilación, hace un par de años», cuenta Ricardo, que a día de hoy sigue forjando, pero como afición, en su taller de Azpikoetxe.

Mediavilla se convirtió en todo un maestro del clavo romano. Al igual que hacían en sus orígenes los romanos, el legazpiarra los confeccionada uno por uno para la nao San Juan, Sus herramientas eran el fuego, el martillo y una clavera romana, en la que colocaba cada pieza e iba golpeándola con gran pericia hasta lograr la forma deseada. En una de esas jornadas de trabajo fue fotografiado para el archivo gráfico del museo. sin imaginar que, un buen día, el joven grafitero Nextor Otaño dejaría un bonito testimonio de su paso por Albaola a través de este colosal mural.

