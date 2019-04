Gran ambiente en Hegialde con la prueba escolar de Telleriarteko Txirrindulari Elkartea Hegialde fue el escenario de una estupenda tarde txirrindulari. LEGAZPI. Martes, 2 abril 2019, 00:13

Numeroso público, buen tiempo, un bonito circuito por los alrededores de Hegialde y la ilusión de los niños que comienzan a hacer sus primeros pinitos con la bicicleta formaron la combinación perfecta el sábado por la tarde en Legazpi. Telleriarteko Txirrindulari Elkartea dirigió una formidable prueba escolar de prebenjamines, alevines e infantiles procedentes de Debagoiena y el Goerri.

En prebenjamines no hubo clasificación, con el fin de potenciar la participación y no hacer jerarquizaciones a unas edades tan tempranas. En la categoría alevín, Jon Sánchez quedó primero entre los chicos, Odei Salaberria segundo y Enaitz Eizagirre tercero. En cuanto a las chicas, Arantxa Anduaga fue primera, Izar Ezquibel segunda y Ainitze López de Aretxabaleta tercera. En infantiles, el legazpiarra Gari Ugarte fue primero, Aritz Aranbarri segundo y Unax Errasti tercero. No hubo en cambio, participación femenina. La tarde culminó con una animada entrega de premios, desarrollada en plena calle peatonal de Laubide con la participación de la alcaldesa Koldobike Olabide y el ciclista profesional Markel Irizar.