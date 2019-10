Gaitas y banda, juntas en Latxartegi La banda durante su reciente kalejira dentro de la fiesta del Artzain Eguna de Gipuzkoa. / LIMIA Los músicos legazpiarras ofrecerán mañana el primer concierto de la temporada | Será a las 13.00 horas, con el grupo de gaiteros de Arrasate como invitado especial CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 19 octubre 2019, 01:26

Mañana habrá ocasión de volver a escuchar a la banda de música de Legazpi al abrigo de Latxartegi. Sus músicos inaugurarán la temporada de conciertos en el cine a las 13.00 horas y lo harán con un invitado especial. El grupo de gaiteros de Arrasate actuará con ellos en dos de las cinco piezas del repertorio preparado para la ocasión. Una colaboración motivada por el resurgir de la gaita en Legazpi. «Hacía muchos años que no se escuchaba este instrumento en la localidad, pero, poco a poco, ha ido ganando fuerza un movimiento para impulsarlo», cuenta el director de la banda, Jesús Castillejo.

Actualmente, la escuela de música Doinua cuenta con una decena de alumnos de gaita, más familiarmente conocida como dulzaina en nuestro entorno. Por otro lado, cabe recordar que el pasado mes de septiembre hubo ocasión de disfrutar de la actuación 'Jungurea eta dultzaina' en la ermita de San Miguel y en la ferrería de Mirandaola. El espectáculo, organizado por Burdinola, aunó a los Dulzaineros de Bizkaia y a los artesanos de la escuela-taller de Lutxana en una hermosa fusión de sonidos y guiños a la historia de nuestro pueblo, en el que también participaron dulzaineros de Legazpi.

A este movimiento se suma ahora la banda. «En el concierto de mañana, el público tendrá la oportunidad de comprobar las posibilidades que ofrece la gaita, más allá de ser la compañera del tamboril en los pasacalles de los gigantes en fiestas... Será una magnífica ocasión para ver la evolución que ha experimentado este instrumento dentro de su propia idiosincrasia», explica el director de la banda.

Para ello, cuentan con unos invitados de altura. Y es que los gaiteros de Arrasate gozan de un reconocido prestigio dentro del gremio. «Son de los mejores de Gipuzkoa», describe Jesús Castillejo. Lo saben bien en lugares como Pamplona, donde año tras año, son requeridos para actuar en San Fermines.

El concierto de mañana dará comienzo con tres obras interpretadas por la banda en solitario. La primera de ellas será la popular 'Jesucristo Superstar'. «Ofreceremos una selección de esta conocida ópera- rock», avanza el director. «Hace más de doce años que no la tocamos, por lo que para muchos de los componentes de la banda será nueva», relata. La segunda obra será 'Autumn Leaves'. «El título no es conocido, pero sí su melodía, que cuenta con diferentes rítmicas», indica. La tercera pieza que ofrecerá la banda en solitario será 'Little big Jon', una marcha que incluirá alguna que otra sorpresa...

A continuación, los gaiteros de Arrasate se incorporarán al concierto para interpretar junto a la banda dos obras: un popurri mexicano y 'Lau eper-teilatuan'.

Como en temporadas anteriores, la entrada al concierto será gratuita. Las puertas del cine de Latxartegi se abrirán a las 12.30 horas a fin de que el público pueda ir acomodándose. Cabe recordar que el aforo máximo del recinto es de 320 localidades.