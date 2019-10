Fechas y directrices de la recogida de plásticos de las bolas de silo Bolas de silo empleadas en el medio rural. LEGAZPI. Jueves, 17 octubre 2019, 00:50

Desde el Ayuntamiento recuerdan las próximas fechas del servicio de recogida del plástico que se emplea para realizar bolas de silo. Dicha recogida es realizada por Goimen, asociación que trabaja a favor del medio rural del Goierri y está formada por 22 ayuntamientos y asociaciones agrarias de la zona.

La recogida se realiza una vez al mes, concretamente, el tercer martes de cada mes, siendo estas las próximas fechas: el 19 de noviembre, el 17 de diciembre, el 21 de enero, el 18 de febrero, el 17 de marzo, el 21 de abril, el 19 de mayo y el 23 de junio.

El plástico deberá ser depositado el día anterior, lunes, en los dos puntos de recogida habilitados en Legazpi para tal efecto: en Hegialde en la entrada de las instalaciones del tiro al plato y en Brinkola en el aserradero.

«Se ruega no depositar las cuerdas que no sean de plástico, ni los bidones, ya que dan problemas de reciclaje», indican. «En el caso de las cuerdas de plástico, se deben diferenciar de los otros plásticos, sacándolas aparte, de forma que se distingan dos grupos, uno de plásticos y otro propiamente de cuerdas de plástico», señalan. «Sí se podrán depositar sacos de los minerales, todos metidos en un saco cerrado con una cordada», añaden. Junto a ello, hacen hincapié en la importancia de sacar los materiales de víspera y no cualquier otro día.

Los interesados en obtener más información pueden hacerlo llamando a Goimen (número de teléfono 943 16 12 44).