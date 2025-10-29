El espectáculo 'Maite ditut maite gure bazterrak' dedicado a Legazpi llega el sábado a Latxartegi

«¿A quién no le gusta su pueblo? El entorno en el que vive, en el que ha disfrutado de las sensaciones más tiernas y ... ha ido configurando su imaginario sentimental... Nosotros nos proponemos hacer llegar al público esa pasión por lo que nosotros amamos tanto, con el objetivo de que ellos también lo disfruten», anuncian sobre el espectáculo 'Maite ditut maite gure bazterrak' que será ofrecido este sábado, a las 12.30 horas, en el cine de Latxargi, dentro del ciclo 'Azaroan Musika' organizado por el Ayuntamiento, con entrada gratuita.

El proyecto se ha gestado con la implicación de Santikutz Abesbatza, el fotógrafo Josu Altzelai, el músico Pello Ramírez y el poeta Andoni Salamero. «En esta aventura confluyen dos valiosos elementos. Por un lado, hablamos del pueblo de Legazpi, echando mano de la imaginación colectiva, hemos configurado el recorrido de varios rincones del municipio que amamos. Por otro lado, teniendo en cuenta estos lugares, hemos compuesto canciones inspiradas en ellos», explican los promotores del proyecto. «A través de la imaginación, de la voz del coro, del guion escrito, del chelo, de la prosa poética, de hermosas fotografías, de la narración ambientada con las palabras…. vamos a recorrer algunos de los momentos más especiales vividos en el pueblo de Legazpi: Santa Águeda, el Día de Reyes, San Juan, Santa Cecilia, las fiestas de Santikutz...», enumeran.

«En el frente visual, el trabajo de Josu Altzelai ha sido fundamental a la hora de plasmar en preciosas y precisas fotografías aquello que queríamos representar con música y palabras», describen. «La música de Pello Ramírez, chelista, y la poesía de Andoni Salamero, embellecen y enriquecen la actuación», señalan. «En el caso de Santikutz Abesbatza, nos damos cuenta de que ha hecho y está haciendo un gran trabajo como agrupación local, desde 1958 se ha dedicado a mostrar, disfrutar y hacer disfrutar con su buen hacer», indican.

«Existen muchas formas de amar a un pueblo, es necesario que podamos construir lo que somos con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, el arte y la sensibilidad entrañan un buen camino para encauzar todo ello y nos disponemos a hacer público el resultado este 1 de noviembre», enuncian. Las puertas del cine se abrirán el sábado media hora antes del espectáculo, alas 12.00, para que el público vaya acomodándose.