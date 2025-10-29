Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel del espectáculo que el sábado se estrenará en Latxartegi con una preciosa imagen de Josu Altzelai sobre Legazpi.

El espectáculo 'Maite ditut maite gure bazterrak' dedicado a Legazpi llega el sábado a Latxartegi

Santikutz Abesbatza, Josu Altzelai, Andoni Salamero y Pello Ramírez ofrecerán un viaje muy especial por el corazón de la localidad

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:29

Comenta

«¿A quién no le gusta su pueblo? El entorno en el que vive, en el que ha disfrutado de las sensaciones más tiernas y ... ha ido configurando su imaginario sentimental... Nosotros nos proponemos hacer llegar al público esa pasión por lo que nosotros amamos tanto, con el objetivo de que ellos también lo disfruten», anuncian sobre el espectáculo 'Maite ditut maite gure bazterrak' que será ofrecido este sábado, a las 12.30 horas, en el cine de Latxargi, dentro del ciclo 'Azaroan Musika' organizado por el Ayuntamiento, con entrada gratuita.

