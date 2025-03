Elixabete Martín publica su segundo libro, 'La mitad de S'

Cristina Limia legazpi. Miércoles, 26 de marzo 2025, 20:23 Comenta Compartir

La joven legazpiarra Elixabete Martín presentará este viernes su segundo libro, a las 19.30 horas, en la casa de cultura. Se titula 'La mitad de S' y da continuidad a 'La chica S', con el que estrenó su pluma en el año 2020. «La verdad es que no entraba en mis planes escribir un segundo libro, pero el hecho de que varias personas de las que habían leído el primero se me acercaran indicándome sus ganas de saber cómo continuaba la vida de Señe, la protagonista, me ánimo a hacerlo», relata la autora. «No tener demasiado tiempo para ello jugaba en mi contra, pero poco a poco, fui creando la nueva historia que el viernes presentaré en Legazpi», cuenta.

La magia de crear emociones

Explica que, en este segundo trabajo, sigue reflejado el proceso de auto descubrimiento que experimenta la protagonista. «La superación de una pérdida regresa a su vida», avanza. Al igual que en el libro anterior, Elixabete entreteje romance, drama y un profundo recorrido emocional en su relato. «El título del libro también tiene un porqué muy especial, al igual que el del primero. Los lectores podrán descubrir la razón de 'La mitad de S' entre sus páginas», comenta la legazpiarra. Afirma que el feed-back con los lectores es la parte que más le satisface dentro del gran proceso de publicar un libro. «Sin duda, lo que más me gustó de escribir el primero fue escuchar a quienes me decían que habían llorado y reído leyéndolo, el poder crear emociones hacía el lector es algo único», valora. Elixabete bordea diversos temas relacionados con inseguridades de la juventud. «Creo es ahí donde la historia conecta con los lectores jóvenes y adultos, personas que, probablemente, han pasado por ahí y encuentran reflejo en historias muy humanas, llenas de superación y emoción», indica.

Para este segundo trabajo ha vuelto a contar con la ilustradora Nekane Ibarlucea. «Es la artífice de la maravillosa portada, con la que no puedo estar más contenta», describe. Nuevamente, ha publicado su trabajo con la editorial Círculo Rojo. «Mi experiencia con ella fue muy positiva en el anterior libro y la presente no está siendo menos», cuenta feliz.

El segundo libro de Elixabete Martín (y también el primero para quienes no lo leyeron) se encuentra disponible en el centro de estética Xaloa, lugar de trabajo de la joven. Quien lo desee podrá adquirirlo allí dedicado por la autora. También estará a la venta en la librería Apatxo y en los bares Insausti y Goiherri.