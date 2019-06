Eclosión festiva en Hegialde Impresionante 'selfie' realizado por el elenco de artistas de la orquesta 'Jamaica Show' a su paso por Hegialde. / ORQUESTA JAMAICA SHOW La alegría y el buen ambiente han reinado en las celebraciones del barrio | Las fiestas han contado con una gran participación, alcanzando su cenit en la espectacular actuación de la orquesta 'Jamaica Show' CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Martes, 11 junio 2019, 00:17

Las fiestas se sirvieron en plato grande este fin de semana en Hegialde. Numerosos vecinos del barrio y legazpiarras en general disfrutaron de la alegría y el buen ambiente reinante desde el primer hasta el último minuto de las celebraciones. Y no era para menos. Las jóvenes artistas María Redondo y Mikele Arizkorreta fueron las 'madrinas' de las fiestas el viernes, ofreciendo el pregón y dando paso al fantástico show 'El torico', una cena popular y la primera noche de conciertos con los grupos 'One Way' de Legazpi, 'Northagirres' de Urretxu y 'Low Riders' de Zarautz. El sábado, el menú festivo volvió a ser sensacional, con un campeonato de ajedrez del club Santikutz, tren txu txu para todas las edades, la actuación de la rondalla Alaitasuna, paellada en favor del pueblo saharaui de la mano de la cuadrilla de San Ignacio, goitiberas, el festival de baile del grupo gallego 'Xaramaina a guarda Pontevedra' invitado por Korosti y la gran actuación de la orquesta 'Jamaica Show', que hizo las delicias del público con su música, bailes, juegos de luces y acrobacias sobre el escenario. El domingo llegó el momento de la despedida. La tradicional misa en el comedor del colegio Domingo Agirre, otra nueva tanda de viajes en tren txu txu, juegos, deportes rurales, cabezudos, trikitilaris y fuegos artificiales pusieron el broche a un programa de actos que bien merece una felicitación a la comisión de fiestas de Hegialde por el estupendo trabajo realizado, así como a todos aquellos que lo han hecho posible con su apoyo. El año que viene se cumplirán nada más y nada menos que 40 años de la organización de estas fiestas, efeméride que quieren celebrar de forma especial, para lo que se pondrán manos a la obra después del verano.