Noemí Rodríguez (piano) y Amaia Lanaspa (voz) conforman 'Blossom Duo'. UDALA

El dúo de jazz femenino 'Blossom Duo' actuará este domingo en Latxartegi

Ofrecerán un repertorio de temas que mezcla tradición y modernidad, desde Cecile Mclorin a Keith Jarret, junto a varias obras propias

Cristina Limia

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:09

Comenta

La música ocupará un lugar destacado este fin de semana en Legazpi. Al ya anunciado espectáculo 'Maite ditut maite gure bazterrak' que tendrá lugar el sábado, a las 12.30, en el cine de Latxartegi con Santikutz Abesbatza, el fotógrafo Josu Altzelai, el músico Pello Ramírez y el poeta Andoni Salamero, se une el concierto que 'Blossom Duo' ofrecerá el domingo, también a las 12.30, en Latxartegi. Ambos se enmarcan en el ciclo 'Azaroan Musika' y la entrada es gratuita.

En el caso de 'Blosson Duo', la actuación forma parte del ciclo de conciertos 'HerriJazz Ibiltaria' que la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores SGAE, a través del Consejo Territorial de la SGAE en Euskadi, puso en marcha en 2023. Su programación está protagonizada por el alumnado de Musikene y siempre prevalece la participación femenina, poco habitual en este género. La iniciativa lleva además su oferta más allá de las grandes ciudades, hasta los municipios. En la presente, su tercera edición, ha pasado por los festivales de Jazz de Vitoria, Getxo y Donostia y ahora llega a Alegría-Dulantzi, Legazpi y Muskiz. Las artistas que recalarán en Latxartegi serán Amaia Lanaspa (voz) y Noemí Rodríguez (piano).

Ambas se han formado en Musikene y han creado 'Blossom Duo' unidas por la amistad y el amor por el jazz. Juntas ofrecerán un repertorio de temas que mezcla tradición y modernidad, desde Cecile Mclorin a Keith Jarret, junto a varias obras propias.

