Legazpi: la donación de sangre, vital pero con medidas preventivas ante el coronavirus

CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 2 de abril 2020, 00:08 | Actualizado 21:23h. Comenta Compartir

La llamada se repite el primer viernes de cada mes en Legazpi, sin descanso. Porque la sangre es una de las pocas cosas que todavía no se puede fabricar y es necesaria los 365 días del año en los hospitales, donde su suministro salva la vida de muchísimas personas. Es por ello que, en el actual estado de alarma, las donaciones no se interrumpen.

Poner al alcance de otra persona la sangre que le ayudará a sobreponerse de una hemorragia, salir de una operación ó tratar enfermedades como la leucemia, no tiene precio. Lo saben bien en el grupo de donantes de sangre de Legazpi, donde no bajan la guardia y recuerdan que durante la alarma sanitaria por el Covid-19 las extracciones siguen siendo necesarias. No obstante, informan que habrá cambios en ellas, adoptando diversas medidas preventivas en su proceder.

Nuestra localidad recibirá la visita de la unidad móvil del Centro Vasco de Transfusiones mañana para llevar a cabo las extracciones correspondientes al mes de abril. Recalará en el Centro Social, instalación que permanece cerrada al público desde el pasado 12 de marzo y mañana abrirá sus puertas única y exclusivamente para este cometido de 18.00 a 20.00 horas.

Protocolo distinto

A diferencia de otras ocasiones, aquellas personas que quieran donar no deberán presentarse directamente en el Centro Social y coger allí su turno. Será preciso que llamen previamente al número de teléfono 943007888 para avisar de su intención de acudir. Dicho teléfono estará operativo hoy y mañana en el horario de 8.30 a 14.30.

«Para cumplir con las medidas de seguridad, se dará cita a 7 donantes cada 20 minutos», anuncian.

«Con el objetivo de agilizar las donaciones de sangre, rogamos que las personas que soliciten cita sean vecinos y vecinas que hayan donado sangre alguna vez en los dos últimos años, al mismo tiempo, es fundamental que no hayan tenido ni fiebre, ni ningún proceso catarral en los últimos quince días», indican.

«En el caso de aquellos que lleven más de dos años sin donar o no lo hayan hecho nunca, es preferible que acudan a donar una vez haya terminado esta alerta sanitaria», inciden desde el grupo de voluntarios de Legazpi.

Cabe recordar que los requisitos generales para poder donar son tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Las mujeres pueden donar tres veces al año y los hombres cuatro.